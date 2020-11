Zakaj je dobra zamisel božično jelko postaviti kar zdaj?

Če pogledate po družbenih omrežjih, boste videli, da je kar nekaj znanih osebnosti in spletnih vplivnežev svoje domove že odelo v praznično preobleko, pa čeprav smo šele sredi novembra. In verjetno še zdaleč niso edini.

V tem letu, ki je prineslo toliko sprememb, strahov, skrbi in negotovosti, namreč mnogi potrebujejo malo razvedrila in pozitivnosti, ki ju pričarajo prav z okraševanjem. Pravzaprav je v letu 2020 zgodnje okraševanje nadvse dobra zamisel, je za portal Huffington Post povedala psihologinja Melissa Robinson-Brown. "Ljudje stremijo k sreči in veselju. To leto sta zaznamovali žalost in izguba: izguba svobode, izguba časa s sorodniki, izguba prihodka oziroma službe, celo izguba bližnje osebe, zato ljudje iščemo uteho, radi bi si pozdravili duše."

In ker prav praznične tradicije, kot je postavljanje drevesca in okraševanje doma, v nas vzbujajo prijetne spomine in posledično prijetne občutke, je letos povsem primerno, da začnemo okraševati že zdaj, če se nam zdi tako prav. Ob tem se ne obremenjujte s tem, kaj si bodo o tem mislili drugi, dodaja psihologinja: "Ne ozirajte se na obsojanja. Če se boste zaredi tega počutili bolje, je letošnje leto zagotovo pravo, da to storite. In tudi če ste želeli že avgusta začeti praznično sezono, bi jo morali in tega se ne bi smeli sramovati."

Strokovnjaki znajo povedati, da ima zgodnje okraševaje pravzaprav številne pozitivne učinke na naše psihično počutje.

Nekatere okrašen dom spominja na srečne čase, zato ga želijo še posebej letos čim prej odeti v praznično preobleko. Foto: Thinkstock

Prijetni spomini, vezani na praznike, spodbudijo prijetne občutke

Med mislimi, čustvi in vedenjem je močna povezava, opominja psiholog Erlanger Turner. Tega bi se morali sploh v času pandemije novega koronavirusa še toliko bolj zavedati. "To, da si v času pandemije, ko smo pod velikim stresom, v misli prikličemo pozitivne slike, je eden od načinov za premagovanje stresa in tesnobe. Okraševanje doma je vsekakor lahko sprožilec pozitivnih spominov in čustev, lahko prežene žalost in prinese veselje."

Dodaja, da je tudi vonj močno povezan s spominom. Tudi vonj sveče ali pa prave smreke, ki vas na primer spomni na božič s starši ali starimi starši, lahko zato privede do pozitivnih občutkov.

Okraševanje vas bo zamotilo

Če se boste začeli ukvarjati s tem, v kakšnih barvah boste letos okrasili svoj dom, kakšno drevesce boste imeli, če boste sami začeli izdelovati okraske ali brskati po spletnih trgovinah, bo vse to zagotovo tako okupiralo vaše misli, da boste vsaj malo pozabili na vsakodnevne skrbi, povezane s trenutnim stanjem zaradi novega koronavirusa. In če si boste ob tem namesto poročil na televiziji ogledali kakšen božični film ali na radiu predvajali božično glasbo, bo še toliko bolje.

Tudi praznični vonj lahko v nas vzbudi prijetne občutke. Poleg tega nas bo peka piškotov zamotila. Foto: Thinkstock

Okraševanje vam bo dalo občutek nadzora

Številne ljudi v teh časih bolj kot vse drugo obremenjuje občutek nemoči oziroma občutek, da stvari niso v njihovih rokah in da njihova življenja upravljajo bodisi vladajoči, ki sprejemajo ukrepe, bodisi virus, ki preži na nas vse. Morda se sliši banalno, a prav okraševanje lastnega doma, pri katerem bo vse odvisno od vas, pri katerem se boste vi odločali in pri katerem bo končni rezultat plod vašega dela, vam bo vsaj delno povrnilo občutek nadzora. "Če vam bo dnevno sobo uspelo spremeniti v zimsko pravljico, vam bo to dalo občutek nadzora in učinkovitosti, ki vam je manjkal v letu 2020," pojasni psiholog Ryan Howes.