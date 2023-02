Vedeževanje, ki razkrije tančice skrivnosti

Oglasno sporočilo

Foto: 12MEDIA D.O.O.

Vedeževanje je veja okultizma, ki se ukvarja z različnimi načini, s pomočjo katerih poskuša pridobiti informacije o prihodnosti, preteklosti in skritih stvareh. Običajno se izvaja v seansah ena na ena, kdaj pa tudi v skupini. Zmotno je misliti, da gre pri vedeževanju le za vpogled v prihodnost. Cilj vedeževanja je namreč s pomočjo različnih metod pridobiti globlje razumevanje sebe, drugih in sveta okoli nas. To lahko prakticiramo na različne načine: z branjem različnih vrst kart, jasnovidnostjo, prerokovanjem iz roke, kavno usedlino ali čajnimi lističi, numerologijo, astrologijo, vedeževanjem z runami …

Astrologija

Astrologija je zelo stara življenjska veda, ki so jo uporabljale že prve civilizacije. Temelji na horoskopu, ki je izdelan na podlagi časa in kraja rojstva. Specifični položaji planetov, astroloških hiš, asteroidov, zvezd in drugih nebesnih teles vsakemu posamezniku predstavljajo unikatno kombinacijo, ki ga determinira. Obstaja veliko vrst astrologije, skoraj vsaka izmed njih pa se ukvarja z napovedovanjem prihodnjih dogodkov in razumevanjem tistih, ki so se že zgodili.

Foto: 12MEDIA D.O.O.

Vedeževanje iz kart – kartomantika

Vedeževanje iz kart je ena izmed najbolj priljubljenih metod vedeževanja. Predvsem zato, ker so karte enostavne za uporabo in nudijo hiter uvid. Poznamo več vrst prerokovalnih kart: tarot karte, igralne karte, ciganske karte, orakeljske karte, angelske karte … Pri vseh gre za iskanje simbolizma in prenašanje njega na naše vsakdanje življenje.

Ena izmed najbolj priljubljenih metod je branje tarot kart. Danes je na voljo velika izbira snopičev tarot kart z različnimi motivi in ilustracijami. Tarot karte so komplet 78 kart, od katerih ima vsaka svoja edinstvena pomen in simboliko. 22 kart sestavlja veliko arkano, ki simbolizirajo adute, preostalih 56 pa tvori malo arkano. Karte male arkane so sestavljene iz štirih podskupin: palic, kelihov, mečev in novcev. Vsaka skupina nato vsebuje asa, karte od dva do deset, paža, viteza, kraljico in kralja. Vedeževalci, ki se ukvarjajo s tarotom, uporabljajo karte za razumevanje sporočil, ki jih želijo pridobiti iz prihodnosti. Pri tem uporabljajo različne vrste polaganj – polaganje treh kart (preteklost, sedanjost, prihodnost), petih kart, polaganje kart v keltski križ …

Rune

Rune sestavljajo runsko abecedo, ki so jo uporabljali razni germanski in skandinavski narodi. Rune lahko uporabljamo za vedeževanje ali kot talisman za zaščito. Njihova moč izhaja iz dejstva, da so rune slikovna pisava. Slika (črka) predstavlja konkreten pojem, hkrati pa tudi simboličen, bolj ezoteričen pomen. Pomen rune je odvisen tudi od njene postavitve – je obrnjena navzgor, vodoravno ali na glavo. Ravno ta lastnost dela rune magijske in uporabne za vedeževanje. Rune opisujejo pozitivne in tudi negativne vplive ter nam svetujejo, kako povečati prve in zmanjšati druge.

Pri vedeževanju se uporabljajo runski kamni – ploščate kamne, ki imajo vpraskane ali narisane runske simbole. Vsaka izmed štiriindvajsetih run ima svoja simboliko in pomen, prav posebna pa je petindvajseta, ki jo imenujemo "vird". Ta runa je prazna in predstavlja usodo, ki odpira vse možnosti. Tudi pri runah poznamo veliko različnih vrst polaganj – od enostavnejših do tistih bolj zapletenih. Oseba, ki postavlja vprašanja, navadno po intuiciji izbere določeno število run in jih postavlja v določen vrstni red.

Numerologija

Numerologija je metoda vedeževanja, ki se opira na simbole številk. Po tem izročilu je mogoče vsak nabor znakov spremeniti v eno število, ki pa odraža specifične lastnosti. Eno najpomembnejših števil v numerologiji je število ali simbol usode. Gre za enomestno število vašega imena in priimka ter datuma rojstva, ki se izračuna po določeni tabeli.

Preostale metode vedeževanja

Poznamo še vrsto drugih metod vedeževanja. Ena izmed najbolj znanih je zagotovo branje kavne ali čajne usedline. Tista, ki se z vedeževanjem najbolj pogosto povezuje, pa je zagotovo uporaba kristalne krogle. Vedeževalci v njej vidijo sence, obrise in podobe, ki jih nato interpretirajo spraševalcu. Zelo praktična je metoda prerokovanja iz roke, saj ne potrebujemo dodatnih rekvizitov. Vedeževalci menijo, da se da iz dlani razbrati našo preteklost in prihodnost na podlagi črt, ki potekajo po naših dlaneh.

Zagotovo ste tudi že slišali za dejstvo, da imajo vsake sanje svoj pomen. Vedeževalci se ukvarjajo tudi z analiziranjem sanj. Iz vsebine sanj in simbolov, ki se v njih pojavijo, si lahko razlagamo marsikaj. Analiza sanj lahko razkrije, kaj vam srce in um želita podzavestno sporočiti. Svetovalci in razlagalci sanj vas lahko usmerijo na pravo pot in pomagajo odkriti, kaj sanje pomenijo.

Naročnik oglasnega sporočila je 12MEDIA D.O.O.