TOP 5 kozarcev za pravega ljubitelja piva

Šele s pravim kozarcem lahko pivo razvije svoj najboljši okus in aromo. Kultura pitja piva je že na tako visoki ravni, da te žlahtne pijače ne moremo več postreči v navadnem kozarcu za vodo ali sok. Za popolno doživetje piva izberimo prave kozarce. Pivo že dolgo ni več namenjeno osvežitvi ob vročih dnevih, ampak ponuja široko paleto okusov, tako da si ga lahko privoščimo ob jedi, ga uporabimo prti pripravi jedi ali pa le uživamo v njegovem okusu.

Obstaja zelo veliko vrst piva – od belgijskih samostanskih piv do lagerjev oziroma piv spodnjega vrenja, pšeničnih, aleov, temnih in rdečih ter piv s šampanjskimi kvasovkami.

Lagerji so piva, ki so fermentirana na nižjih temperaturah in imajo tudi nižji raven alkohola. Pšenična piva so fermentirana na nižjih temperaturah in potrebujejo posebne kvasovke. Različne vrste piva ale (kot so pale ale, indian pale ale, red ale, amber, porter, stout in wild ale) se fermentirajo na višjih temperaturah in so narejene iz aromatičnih vrst hmelja. Porterji in stouti so temna piva, ki se razlikujejo v uporabi sladov. Pri rdečih pivih uporabljajo karameliziran slad. Piva wild ale so trpkejša, ker uporabljajo divje kvasovke. Samostanska piva oziroma trapisti so fermentirani pri višjih temperaturah in so močnejši.

Kozarci za estetski in pivski užitek

Vsak pravi ljubitelj hmeljeve pijače bo vesel novega kompleta kozarcev za pivo s podpisom ljubljanskega zmaja.

Dobri kozarci morajo biti preprosti, a morajo vseeno lepo ujeti barvo pijače in nas razveseljevati z igro svetlobe. Pravi kozarci nam omogočajo vrhunski estetski užitek ter popolno uživanje v pivski aromi in okusu. Namenjeni so uživanju, zato jih podarimo nekomu, ki zna ceniti kakovosten izdelek, da ne bodo samo stali v vitrini.

Nepozabno praznovanje začinimo s pravimi darili

Nekateri med nami za nič na svetu ne zamenjamo klasičnega vrčka za pivo. Vrček Pivnica Union z značilnim ročajem in debelim steklom pivo ohranja hladno in polno okusa. Prava izbira za vroče poletne dni.

Primeren za: svetli in temni ležak, bok.

Kozarec basic z ozkim dnom in čašo je kot nalašč za degustacijo piva, ki ga prijatelji prinesejo s svetovnih popotovanj. Degustacijski kozarec Union Pivnica je ravno dovolj velik za popolno pokušino brez slabe vesti.

Primeren za: Pilsen, svetli, jantarni in temni ležak.

Kozarec s specifično zasnovo zadrži peno in ujame aromo vašega najljubšega piva Union. Ker ima kratek vrat, je vrtenje piva lažje, čutna izkušnja pa popolna.

Primeren za: Union Triglav, Union Amber in druga specialna piva.

DORTMUND, kozarec za pivo, 0,3 l

Kozarec Dortmund je primeren za malo manj aromatična piva, saj arome ne zadržuje dobro, z visoko in tanko zasnovo pa zato dalj časa zadrži peno. Naše najljubše pivo tako ostane lahko in okusno.

Primeren za: Pilsen, svetli, jantarni in temni ležak.

KELIH, kozarec za pivo, 0,3 l

Če obožujemo močno aromatična piva, bomo potrebovali kelih. Kelih ima v zgornjem delu popolnoma odprto čašo, da lahko piva, ki potrebujejo več zraka, sprostijo svojo aromo in zaživijo v svoji polnosti. Kelih iz Pivnice Union med pitjem držimo za lepo oblikovan pecelj, da ostane pivo primerno ohlajeno.

Primeren za: Piva z višjo stopnjo alkohola in sladu: močni belgijski ale, samostanska piva.

Minister za zdravje opozarja: "Prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju."