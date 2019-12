Kam po zmajsko dobra in izvirna darila?

Ne glede na to, za koga izbiramo letošnje božično darilo, klasika je vedno dobrodošla. Vendar moramo tudi pri klasiki izbirati premišljeno. Kajti ko ugotovimo, da smo letos za očeta kupili skoraj enak pulover kot lani, je že prepozno. Vemo, da zmoremo bolje, in se tokrat potrudimo, da bomo poiskali darilo, ki bo naredilo vtis.

Najlažje je kar naravnost vprašati, kaj si kdo želi, saj želimo z darilom zadeti bistvo in podariti res pravo stvar. Če želite obdariti sestrično, ki je ravno začela študirati, fanta, s katerim smo skupaj šele nekaj mesecev, od kave odvisnega šefa, ponujamo izbor izdelkov za vsakega z vašega seznama.

Tako nam ne bo treba več dni brez uspeha brskati in iskati navdiha po trgovinah, obenem pa nam bo uspelo to, kar je pri obdarovanju najtežje: obdarovanec bo imel občutek, da smo darila poiskali prav zanj. Nasmeh in zadovoljstvo je zagotovljeno.

Zakaj svojemu prijatelju ne bi podarili …

… zvočnikov?

Zvočniki so nadvse uporabno darilo. Je tudi vaš prijatelj med tistimi, ki se jim dan začne šele z dobro glasbo? Ob kavi, pod prho ali med potjo v službo. Z modnim, zmogljivim in vsestranskim bluetooth zvočnikom ga glasba lahko spremlja na vsakem koraku.

… slušalk?

S slušalkami na ušesih se umaknemo v svoj svet, ko se po napornem dnevu vrnemo iz službe. Naj si tudi vaš prijatelj vzame čas zase. S slušalkami na glavi se bo zleknil v najprijetnejši kotiček, odprl steklenico najboljšega piva in užival v izjemnem zvoku z brezžičnimi naglavnimi slušalkami.

… inteligentnega nahrbtnika?

Tudi nahrbtnik je lahko pameten. Vsak, ki rad potuje, ve, da je treba biti na poti previden. Z revolucionarnim protivlomnim nahrbtnikom so naše stvari vedno na varnem. Ima poseben sistem odpiranja s skrito zadrgo, ki onemogoča dostop do stvari v nahrbtniku.

... vse za piknik?

Res je, da še ni čas za piknike, pripravimo pa se vseeno lahko, kajne? Za vroče dni, ko najbolj prija poležavanje v senci, ali za domiselne romantične zmenke v naravi so najboljša izbira priročna in obstojna piknik odeja, brisača za na plažo, pletena piknik košara in napihljiv obroč v obliki zmaja. S takšno opremo v omari bomo lažje počakali poletje.

… športno torbo za prenosnik?

Torba za prenosnik je lahko tudi športna z dizajnerskim videzom. Prijatelja razveselimo s športno torbo iz saffiano usnja, z vgrajenim predalom za prenosni računalnik. To je odlična izbira za aktivnosti po službi.

… pisarniške drobnarije?

Obstajajo ljudje, ki so popolnoma nori na vse za pisarno. Obožujejo pisala ali zvezke, največkrat kar oboje hkrati. Razveselimo jih s setom in blokom za pisanje s posebnim pečatom. Če vse skupaj zapakiramo v edinstveno bombažno vrečko, bo darilo res nekaj posebnega.