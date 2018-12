To je popolno darilo tako zanj kot zanjo

December je mesec, ko si vzamemo čas za svoje najdražje, za druženje in obdarovanje. Prihajajo dobri možje in takrat se vprašamo, kaj podariti svojim boljšim polovicam, družini, prijateljem, sodelavcem …

popolnih daril za najljubše osebe. Božično-novoletni prazniki so že skoraj tu in bližajoči se konec leta 2018 je priložnost za premislek o najpomembnejših trenutkih, ki smo jih doživeli v letošnjem, iztekajočem se letu. Prav iz teh posebnih trenutkov lahko črpate navdih za izbiroza najljubše osebe.

Z osebnim darilom Braun boste njej ali njemu podarili učinkovito orodje za oblikovanje želenega osebnega sloga in s tem občutek samozavesti v vsakdanjem življenju.

Pomembno je, da je darilo praktično, uporabno in hkrati nekaj, česar si človek ne kupi vsak dan. Poskrbite, da bodo vsi, ki so vam blizu, novo leto začeli zadovoljni s svojim videzom in da se bodo dobro počutili. Svojim najbližjim zagotovo želite podariti nekaj izjemnega in pozornega, kar je mogoče le, če jih dobro poznate in razumete, kaj je zanje najpomembnejše.

Z Braunovimi inovativnimi izdelki vrhunske kakovosti za lepotno nego in odstranjevanje dlačic njej podarite najbolj gladko in sijočo kožo, njemu pa gladko britje ali natančno oblikovan slog brade. Tako bosta oba zadovoljna in samozavestna ob vseh pomembnih trenutkih v prihajajočem letu.

ZANJO Navdihujoča lepotna nega

Ko kupujete darila za ženo, mamo, sestro ali prijateljico, se zagotovo pogosto srečujete z vprašanjem, kaj sploh kupiti. Omogočite jim razvajanje kot v salonu in jim podarite pametni epilator atraktivnega dizajna, s katerim jim boste privoščili lepotni tretma kar doma. V eni napravi jim boste podarili epilacijo, piling (globinski in nežni), nego kože, masažo in seveda svilnato gladko kožo.

Pomagajte ji "ostati v igri" z vrhunskimi epilatorji Silk-epil, ki se natančno prilagajajo linijam njenega telesa. Podarite ji razvajanje obraza z Braunovim epilatorjem za obraz Face za svež videz vsak dan ali pa ji omogočite preprosto, trajno in varno odstranjevanje dlačic doma z Braunovimi IPL-izdelki.

Ne glede na to, ali kupujete za svojo mamo, sestro, najboljšo prijateljico ali partnerico, z Braunom ji boste omogočili, da bo imela najbolj gladko in sijočo kožo od glave do pet vse leto, ne da bi za to morala porabiti veliko časa in prekinjati svoje opravke.

Izbrana izdelka: Epilator

IPL

ZANJ Gladko britje ali natančno oblikovana brada brez kompromisov

Moškemu, ki si zasluži najboljše, podarite vrhunsko izkušnjo z Braunovimi brivniki, strižniki ali urejevalniki. Če mu je všeč klasično gladko britje, bodo brivniki Braun Series v njegovo jutranjo brivsko rutino prinesli natančnost in udobje.

Če se raje odloča za oblikovanje brade ali urejanje od glave do pet, mu za natančno oblikovanje lastnega sloga podarite izdelke iz Braunovih serij urejevalnikov in strižnikov, ki omogočajo kreativnost in natančen nadzor nad videzom.

Z vrhunskimi brivniki in urejevalniki bodo moški urejeni vse leto in si ustvarili stil, ki jim je pisan na kožo. Vrhunska tehnologija in dizajn jih bosta preprosto navdušila! Tako kot boste ve, dame, uživale ob božanju mehke in gladke kože svojega moškega, tako vam bo tudi on hvaležen za udobnejše britje

Naj bo december čas, ko si vzamemo čas drug za drugega in si podarimo nekaj, kar nas bo razvajalo vse leto.

Na Ideo.si so na voljo tudi super darilna pakiranja omejene izdaje s praktičnimi darili. Za moške lahko izberete pakiranje s potovalno/toaletno torbico, ženske pa presenetite še z uro Braun.