Tako se lahko povežete z otrokom

Si želite biti (bolj) v stiku z otrokom in se povezati z njim? Pridružite se mu pri igri! Ko boste prebudili otroka v sebi in se prepustili igranju, se boste sprostili, povezava z vašim otrokom pa bo samodejno stekla.

Čas le za vaju

Dobro je, da se zna otrok igrati sam. Vendar je priporočljivo, da se mu kdaj pri igri pridružite tudi starši. Takrat si vzemite čas samo zanj. To pomeni, da med igro ne brskate po telefonu, ne gledate televizije, niti ne razmišljate o drugih stvareh, temveč ste tam za otroka in sodelujete pri njegovi igri. Kako pogosto naj bi se starši igrali z otroki? Lahko določite na primer en dan v tednu, ko si boste vzeli čas samo zanj in za vajino igro. Ta čas lahko izkoristite tudi za pogovor z otrokom, s pomočjo katerega lahko dobite vpogled v otrokov notranji svet, ga bolje spoznate in se na ta način povežete z njim.

5 zlatih pravil igre z otrokom

Dovolite otroku, da pravila igre postavlja sam. Otrok naj vodi igro, vi pa sledite njegovim navodilom. Ne prekinjajte igre in se ne vmešavajte vanjo, tudi če deluje nelogično. Ne dokazujte, da ste v nečem boljši ali spretnejši od otroka. Pokažite navdušenje nad otrokovo igro, na primer pohvalite ga, kako dobro juho je skuhal ali kako visok stolp iz kock je zgradil.

Izbiro igrač prepustite otroku

Upoštevajte otrokov interes in spoštujte njegovo izbiro, tudi če so izbrane igrače bolj "dekliške" oziroma "fantovske". Igračo ali igro predlagajte sami le v primeru, kadar to želi otrok.

Ne veste, katero igračo izbrati? Dobra igrača, ki vedno ponuja nove izzive in ni nikoli dolgočasna, obenem pa zahteva nekaj razmišljanja, so na primer kocke LEGO®. Številne možnosti sestavljanja in združevanja z različnimi kompleti kock LEGO® ponujajo neomejeno zabavo, ki kar kliče po druženju in sodelovanju.

