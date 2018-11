Tako boste v postelji postali bolj vzdržljivi

Partnerska zveza – naj je zakonska ali zunajzakonska – je kombinacija prijateljstva, ljubezni in intimnosti, treh stebrov, ki podpirajo zvezo. Če spodmaknete enega, bi se zveza lahko sesula kot hišica iz kart. Spolnost je ena od oblik izražanja intimnosti in ljubezni med partnerjema. Zveza brez nje resda lahko obstaja, vendar je to včasih recept za katastrofo.

Kar nekaj študij kaže, da so pari z urejenim spolnim življenjem telesno in čustveno trdnejši, poleg tega pri njih obstaja večja verjetnost, da se bodo v življenju – na zasebnem in poklicnem področju – dobro odrezali.

Seks kot dobro vino ali pač ne?

Veliko poročenih žensk se odloči ostati s partnerjem, tudi če seks z leti ni več pogost in zadovoljujoč. Veliko žensk tako priznava, da so imele veliko boljše partnerje v postelji pred svojim možem, pa so se vendarle odločile ostati z njim.

Udobje, sproščenost in predvidljivost v zakonu sicer niso najbolj seksi, a zagotavljajo mirno življenje in lažjo organiziranost vsakdana.

Vedeti pa moramo, da ljubezen pogosto ni dovolj, da ohranimo seksualni naboj. Če v odnosu ni spolnosti, ta lahko postane apatičen, celo dolgočasen. Po drugi strani pa je lahko dober seks kot viski ali vino, ki z leti postaja vedno boljše.

Vsaka zveza je drugačna

Zveza brez spolnosti ni problematična, če je posledica sporazuma med partnerjema. Toda takih zvez je malo. Večina ljudi, ki živijo v zvezah brez spolnosti, je – pa naj si partnerja to priznata ali ne – nesrečnih.

Pogost razlog za pomanjkanje spolnosti v odnosu gre iskati predvsem v dejstvu, da z leti usahne spolna moč. Predvsem pri moških.

Vse bolj pogosto se že pri moških, mlajših od 40 let, pojavi impotenca. Kaj takrat storiti? Vrnimo se k začetku – vsaka zveza je zgodba zase in od vsakega para posebej je odvisno, kako se v dolgotrajni zvezi soočajo s spremembami, ki jih narekuje zob časa.

Nekateri primanjkljaj spolnosti z leti nadomestijo z drugimi dobrinami, ki jih prinaša življenje, spet drugi se s tem težje sprijaznijo.

Dobro pa je, da obstaja rešitev za tiste moške, ki se ne sprijaznijo z upadom spolne sle, kar tako zlahka in začnejo iskati rešitve.

