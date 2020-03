Starši, pozor: brezplačne izobraževalne vsebine za otroke

Ostanite doma in si skrajšajte vsakdan tudi z izobraževalnimi vsebinami. Pri Telekomu Slovenije je namreč uporaba aplikacije Da Vinci Kids v slovenščini do konca meseca brezplačna.

Zabava na kavču malo drugače? Ste za zabavno telovadbo? Foto: Getty Images

Malo šole, malo telovadbe sredi dnevne sobe, malo petja, gledanja risank in še malo zabavnega učenja z aplikacijo Da Vinci Kids v slovenščini, ki si jo preprosto namestite na svoj mobitel. Da. To je prava mešanica zabavnega učenja, ki ga otroci naravnost obožujejo.

Aplikacija Da Vinci Kids namreč prinaša številne izobraževalne videoposnetke in interaktivne vsebine za otroke, stare od 6 do 12 let. Videoposnetki bodo vašemu otroku na zabaven in zanimiv način približali znanost, matematiko, tehnologijo, zgodovino, kulturo, naravo in šport. Vse vsebine so v slovenskem jeziku in brez oglasov.

​Kako dostopate do aplikacije Da Vinci Kids v slovenščini?

Najprej naložite aplikacijo iz trgovine Google Play ali App Store.

V aplikaciji določite uporabniško ime in geslo.

Za dostop do slovenske različice potrebujete kodo, ki jo dobite ob naročilu programske opcije Da Vinci Kids – obiščite Moj Telekom ali pošljite SMS s ključno besedo DAVINCIKIDS na 1918.

Kodo vpišite v aplikacijo na svojem mobitelu in že lahko vstopite v slovensko različico aplikacije Da Vinci Kids.

Ob prvem vklopu programsko opcijo Da Vinci Kids v tekočem mesecu spremljate brezplačno, torej do vključno 31. 3. 2020. Mesečna naročnina se začne zaračunavati šele z naslednjim mesecem.

Ples z očkom? Ne dovolite si omejitev in si privoščite najbolj nori popoldanski ples. Foto: Getty Images

Kako krajšati čas vašega otroka?

Da bo čas, ki ga boste preživljali v varnem zavetju svojega doma, čim bolj zabaven in koristen, lahko veliko naredite tudi sami. Z našimi predlogi bo vaša domača izolacija še bolj razigrana in navihana.

Mali kuharji: Zdaj je pravi trenutek, da se tudi najmlajši nadobudni kuharji vključijo v vaše kulinarično ustvarjanje. Dovolite jim, da sodelujejo pri pripravi jedilnikov. Nadenite jim predpasnike, podajte jim kuhalnico in jim pokažite svoj kuharski svet. Naj pomivajo, mešajo, gnetejo, oblikujejo, tehtajo in "pacajo". Skupaj boste nedvomno našli čisto nova gurmanska doživetja.

Družabne igre: Čas je, da iz omar potegnete že pozabljene družabne igre, karte, sestavljenke in kocke. Organizirajte turnir in določite glavne nagrade.

Še več televizijskih programov! Telekom Slovenije je brezplačno nadgradili TV-programske sheme. Foto: Getty Images

Filmski maraton: Privoščite si veliko skledo pokovke in nekaj ur poležavanja pred televizorjem. Da bo še bolj raznoliko in polno smeha, pa so tudi za to poskrbeli pri Telekomu Slovenije, ki so vsem svojim naročnikom nadgradili programsko shemo z dodatnimi TV-vsebinami. Več o tem.

Otroški park NEO vam omogoča, da izbrani sklop risank zaklenete s kodo in tako poskrbite, da gledajo otroci le tiste risanke, ki so primerne za njihovo starost. Z otroškim parkom NEO ste starši brez skrbi, saj lahko otrok samostojno izbira vsebino, ki jo želi gledati, vi pa veste, da lahko brska samo med vsebinami, ki so zanj primerne. Preverite, kako deluje

S smehom in glasbo bo čas doma še hitreje minil. Foto: Getty Images

Plesni turnir: Izberite svoje najljubše uspešnice in uprizorite prvovrstno plesno zabavo, kjer pravilnost korakov ne bo največja vrlina, temveč pogum, da zaplešete v najrazličnejših ritmih. Ste bolj za sambo, rumbo ali rock'n roll?

Zapojte skupaj: Organizirajte domače karaoke, zapojte na ves glas, da vas bodo slišali tudi sosedje in se pridružite skupinskim koncertom z domačih balkonov.