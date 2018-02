Slovenka in Anglež sta se spoznala prek Tinderja #video

Iščete ljubezen svojega življenja, a ste nad vsem, kar poznate do zdaj, že obupali? Potem je čas, da se lotite spoznavanja novih ljudi na drugačen način.

Sodobna tehnologija lahko uspšeno pomaga pri iskanju sorodne duše. Foto: Thinkstock

Svetovni splet ponuja paleto značajev, ki jih najdete na različnih portalih in aplikacijah. Tinder je bil usoden za Slovenko in Angleža. Odkar sta vzpostavila stik, sta nerazdružljiva, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

To je zgodba Tadeje iz Zagorja ob Savi in Toma iz Londona:

Tom je imel Tinder komaj štiri dni, ko je stopil v stik s Tadejo. Potem sta se srečala v Sloveniji in kmalu zatem že postala par. "In se kar nadaljuje in nadaljuje, kar je res dobro. Je vsak dan bolje? Pravzaprav je," sta povedala.

Kaj o takšni ljubezni pravita dr. Veronika Podgoršek, terapevtka družinske in zakonske terapije, in Milena Miklavčič, novinarka in publicistka:

Tinder pa ni edini ...

A Tinder ni edini način spoznavanja partnerjev, veliko se jih z nasprotnim spolom poveže tudi na različnih portalih za samske. Tako sta se spoznala tudi Mateja Blažič in Martin Zemljič. To je njuna zgodba:

Večno zvestobo sta si obljubila kmalu po tem, ko sta prišla v stik prek portala za samske Ona-on. Že več kot tisoč parov pa se je spoznalo tudi na dogodkih za samske, ki jih organizira Nina Slapnik. Gre za nekakšne hitre zmenke, med katerimi imajo moški in ženske sedem minut časa, da drug o drugem izvedo čim več.

Se pa ljubezen resnično lahko rodi na vsakem koraku in kjer najmanj pričakuješ. Dokaz za to sta Lev in Zala, ki sta se spoznala in zaljubila med krvodajalsko akcijo.