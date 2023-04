Skoraj 50 % vprašanih žensk uporablja vaginalne kroglice!

Oglasno sporočilo

Seveda ne gre za splošno trditev, pač pa za odgovor anketiranih žensk, ki so doslej sodelovale v anketi " Seks in Slovenci 2023 ".

Poleg vaginalnih kroglic (48 %), ki so zelo priljubljene med predstavnicami nežnejšega spola, se vse pogosteje znajdejo tudi analne kroglice. Da jih uporabljajo za popestritev intimnih občutkov, je priznalo 13 % vprašanih, ob čemer velja dodati še podatek o uporabi analnih čepov (13 %). Morda bo moške zanimalo tudi, da 22 % vprašanih žensk pogosto seže po biču.

Resna zveza, prijateljstvo ali avantura?

Za najbolj vročo in razširjeno anketo na temo spolnosti med Slovenci že leta skrbi vroči oglasnik Urgenca.com, kjer ta hip že dobrih 140 tisoč Slovenk in Slovencev išče vroče avanture in partnerja, s katerim bi doživeli svoje skrite fantazije.

O priljubljenosti tovrstnega iskanja spolnega partnerja pričajo tudi podatki iz prejšnjih let, ki pravijo, da osamljeni in novih izkušenj željni ljudje vse pogosteje iščejo svojega sanjskega ljubimca ali ljubimko prav prek spleta. Urgenca se na tem področju izkazuje z bogatim naborom storitev za člane, kot tudi z izjemno mobilno izkušnjo!

Spolni pripomočki na pohodu

Že kar nekaj časa se beleži povečano povpraševanje po najrazličnejših spolnih pripomočkih. Če so bili to za ženske v preteklosti v glavnem dildi in vibratorji, pa je danes vse pogosteje zaznati uporabo vaginalnih in analnih kroglic, moški pa poleg obročka za penis vse pogosteje uporabljajo masturbator.

Tehnologija na tem področju napreduje iz meseca v mesec in tako je zdaj na trgovskih policah erotičnih trgovin mogoče dobiti zares pestro izbiro teh igračk.

Tudi takšnih, ki se brezžično povežejo s pametnimi napravami, na voljo pa se celo take, ki se odzivajo na dogajanje iz filma za odrasle, ki ga uporabnik v tistem trenutku gleda skozi VR-očala.

Prav zato bo še toliko bolj zanimivo sodelovati v NAGRADNI ANKETI – SEKS IN SLOVENCI 2023 in prispevati svoj del podatkov v raziskavo, ki razgalja naše intimne navade in razvade.

Koliko žensk si želi postati neusmiljena domina ali pa se predati dominantnemu moškemu?

Koliko je junakov, ki si v postelji neizmerno želijo trojčka?

Kje najraje seksamo, katere erotične igračke in spolne prakse nas najbolj privlačijo?

Smo pripravljeni gojiti odprte odnose in se dobivati z več osebami naenkrat?

Vse to in še več v vroči anketi, ki se prav nikomur ne bo zdela dolgočasna. Za vse tiste, ki si drznete vstopiti v svet vročih romanc in avantur, pa je TULE na voljo BREZPLAČEN tridnevni PREIZKUS Urgenca.com!

Naročnik oglasnega sporočila je VENETICOM D.D.