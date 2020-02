Se ljubezensko ujemata?

Rešite osebnostni test in sodelujte v nagradnem žrebanju.

"Ko sem spoznala svojega dolgoletnega partnerja, sem prvič doumela, o čem govorijo ljubezenske pesmi. Že prvo minuto najinega srečanja sem se počutila, kot bi prišla domov. Bilo je sladko in navdihujoče."

Tako srečanje z ljubeznijo svojega življenja opisujejo tisti, ki jim je na ljubezenskem področju uspelo – našli so dušo dvojčico, s katero delijo enake občutke, način razmišljanja, smisel za humor in globoko zaupanje. Seveda ni vsem tako postlano z rožicami. V resnici se je za uspešno partnerstvo treba truditi in ga spodbujati. Tudi z romantičnimi večeri, ki prižgejo kakšno novo iskrico med vama.

A vse ljubezni niso tako idilične, kot je zgoraj opisana. Čas je za resnico! Pripravili smo vam kratek osebnostni test. Odgovorite na nekaj vprašanj in odkrijte, kako povezana sta s svojim dragim oziroma drago. Mogoče vas bo rezultat prijetno presenetil in boste na svoje razmerje dobili povsem nov pogled.

Valentinovo je enkratna priložnost za nekaj sladkega, zato je test čokoladno obarvan. Z reševanjem testa se lahko uvrstite v nagradno žrebanje za sladko presenečenje.

Romantično, vroče, sproščeno in sladko: nekaj idej za idiličen večer

Ni lepšega kot sveža ljubezen, ki nas vsak dan tako navdihuje, da bi lahko objeli ves svet. Ko se ogenj malce poleže in se zveza ustali, se izgubi tudi določen ljubezenski čar in romantičnih večerov je vedno manj.

V resnici pa bi si morali za lepe trenutke v dvoje večkrat vzeti čas. Zaradi utrujenosti, natrpanih urnikov in slabega počutja pa pozabljamo na negovanje medosebnih odnosov.

1. Romantična večerja na drugačen način.

Izklopita telefone in se že dan prej dogovorita, kaj bosta kuhala. Tako se zavarujeta, da se ne bi predala skušnjavi in si naročila hrane na dom. Že med pripravo večerje se potrudita z zapeljevanjem, zavrtita si čutno glasbo in si že med kuhanjem privoščita kratek skok med rjuhe.

2. Vino, sveče in najljubši film.

To se sliši zelo klišejsko, a skupen ogled filma lahko prebudi strast. Mogoče se lahko odločita za ponoven ogled filma, ki sta ga prvič gledala skupaj. Kaj se bo dogajalo po filmu, je povsem odvisno od vajine fantazije.

3. Wellness večer v dvoje.

Razvajanje z masažo, dišečimi olji in kopeljo je več kot idealen način, kako preživeti vroč večer v dvoje. Prebudila bosta vse čute, se sprostila in prekinila rutino večerov, ki se končajo na kavču pred televizijo.

4. Nov ljubezenski brlog.

Samo za ta večer si naredita nov ljubezenski kotiček. Pozabita na posteljo ali kavč, kjer se ponavadi dogajajo vroče stvari. Poiščita vse okrasne blazine, odejice in svetilke ter si pripravita pravo ljubezensko gnezdece.

5. Košček pregrešno dobre čokolade.

