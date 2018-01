Pred Tanjo Žagar in mariborsko množico pogorel pri snubitvi #video

Štajerci so bili na zadnji dan leta 2017 priča neljubemu dogodku, ki se je zgodil enemu od obiskovalcev silvestrovanja v središču Maribora. Pred večtisočglavo množico in pevko Tanjo Žagar je namreč doživel ljubezenski brodolom.

Foto: Mediaspeed

Za silvestrovanje v Mariboru pravijo, da gre za edinstveno doživetje na največjem slovenskem trgu, Trgu Leona Štuklja. Vsaj tako ga oglašujejo. Ima status najdaljše tradicije javnega silvestrovanja v Sloveniji. Za zabavo večtisočglave množice vsako leto poskrbijo znani slovenski pevci in glasbene skupine - na zadnjo noč leta 2017 je zbrane tako zabavala Tanja Žagar, s katero so Štajerci "žagali" dolgo v noč.

Med nastopom je pevka zbrano množico navdušeno opozorila, da sledi pomemben dogodek. Na oder je povabila Aleksandra iz Srbije, ki je hotel zasnubiti svoje dekle, nato pa na svojo grozo doživel hladno prho.

Nekaj minut po polnoči je svoje dekle Jasmino Šauperl povabil na oder, da se mu pridruži. Nanjo je čakal kar nekaj minut, a je ni bilo na spregled.

Fant iz Srbije, ki je želel na mariborskem silvestrovanju zasnubiti dekle, ona pa ga je pustila na hladnem. Foto: Facebook

Zbrani množici se je začel opravičevati, češ da nima rož zanjo, saj nobena cvetličarna trenutno ni odprta. Ukrasti pa rož tudi ne sme, saj gre za kaznivo dejanje.

Rekel je, da mu ni mar, če se "blamira" pred tako veliko množico, saj mu to dekle ogromno pomeni. Priznal je, da je zbral ves pogum, ki ga premore, zanjo bi dal zadnjo kapljo krvi.

Razočarani Aleksandar je z besedami "Je** ga, grem domov" osramočeno zapustil oder, prstan pa je ostal brez novega lastnika.

Več pa v posnetku, ki ga je na svojem profilu na Facebooku objavila tudi sama Tanja Žagar.

Na socialnih omrežjih so se zvrstili mnogi komentarji o neuspeli snubitvi.

Eden izmed komentatorjev je napisal, da bo imel nesrečni Aleksandar čas spet naslednje silvestrovanje, spet drugi so mu namenili tolažilne besede. Nekateri so se šalili, da je imela Jasmina prebavne motnje, bila je na stranišču, zato je dan D svojega življenja zamudila. Nekaj jih je celo menilo, da sta se Aleksandar in Jasmina na to noč videla prvič in tudi zadnjič, a to menda ni res.

Kaj se je dogajalo v resnici, konec koncev vesta le onadva.