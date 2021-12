Popolno božično darilo, ki bo zagotovo doseglo svoj namen

Božično-novoletni prazniki so povezani z dobro družbo, okrašeno hišo, polno mizo dobrot in dobronamernimi darili, ki čakajo na to, da jih odvijemo. To je čas, v katerem želimo ljudje bolj kot običajno, dajati drugim − družini, prijateljem, sodelavcem ...

V poplavi vseh daril, ki jih bomo kupili, se nemalokrat znajdemo v dilemi, kakšno je tisto popolno darilo, ki ga bomo s ponosom podarili in ga bo prejemnik zares vesel.

Darilo, ki olajša vsakodnevno življenje

Včasih razmišljamo, da če podarimo več stvari, bo obdarovani bolj srečen. A sreča ne izhaja iz dodajanja "pozitivnih" stvari, pač pa iz odstranjevanja "negativnih". Zakaj ne bi torej letos za darilo podarili nečesa, kar bi poenostavilo vsakodnevno opravilo – kuhanje?

Za vse ljubitelje priprave dobre hrane, ki poleg tega skrbijo tudi za zdrave obroke, je popolno darilo cvrtnik na vroči zrak. Nihče ne želi kupiti nečesa, kar ne potrebuje, ali ni nujno. A cvrtnik na vroči zrak ima toliko prednosti, da si pred nakupom težko predstavljate, kako olajša pripravo vsakodnevnih pa tudi prazničnih obrokov.

Popolno darilo za božič Novi Mi Smart Air Fryer 3.5L je pametni kuhinjski aparat, ki podpira zdrav življenjski slog. Namesto običajnih načinov kuhanja na oljni osnovi, Mi Smart Air Fryer 3.5L segreva hrano s kroženjem segretega zraka in s tem v veliki meri odpravlja potrebo po kuhanju z oljem. Ljubiteljem kuhanja Mi Smart Air Fryer 3.5L nudi široko paleto temperaturnih nastavitev, ki segajo med 40 °C in 200 °C, zaradi česar je vsestranski ne samo za cvrtje, ampak tudi za odmrzovanje, peko in drugo. Da bi sledili vsakemu sodobnemu življenjskemu slogu, Mi Smart Air Fryer 3.5L nudi tudi široko paleto pametnih funkcij. Uporabnikom omogoča načrtovanje priprave obrokov do 24 ur. Ti lahko dostopajo do več kot 100 preprostih receptov prek priložene aplikacije Mi Home in preprosto daljinsko upravljajo napravo z glasom z Googlovim pomočnikom in Amazon Alexo1. Uživajte tudi v udobju takojšnjega ogleda procesa kuhanja prek zaslona OLED.

Ana Žontar Kristanc v cvrtniku Mi Smart Air Fryer pripravi odličen bučkin sendvič, za katerega pravi, da bi ga lahko jedla vsak dan.

Preprosta priprava zdrave ocvrte hrane

Ta čudoviti kuhinjski aparat je zelo enostaven za uporabo, izdela pa najrazličnejše jedi. Pravzaprav lahko skoraj vse, kar kuhate v ponvi ali v pečici, pripravite v cvrtniku Mi Smart Air Fryer. Če se vam kdaj mudi ali bi želeli več časa zase in svoje hobije, vam bo všeč dejstvo, da se hrana v cvrtniku kuha veliko hitreje.

Če vam je všeč okus ocvrte hrane, vendar ne želite veliko maščobe, jo pripravite v cvrtniku na vroči zrak. Piščanec bo čudovito hrustljav, a z občutno manj maščobami. Ker je cvrtje na zraku zdrav način uživanja v najljubši hrani, ocvrt piščanec ne bo rezerviran le za nedeljska kosila.

Ne glede na to, ali pripravljate piščanca, ocvrt krompirček, obročke čebule ali zelenjavo, bo vse zunaj hrustljavo in znotraj sočno ter polnega okusa. Ta bolj zdrava alternativa cvrtju bo verjetno vzbudila željo po eksperimentiranju z večjo izbiro hrane v kuhinji. Kdo si ne želi kuhati zdravih obrokov za vso družino?

To je darilo, ki ga priporoča tudi Jani Jugovic. Kako hitro je pripravil ocvrt krompirček, preverite v videu.

Podarite darilo, ki osvobaja od sveta okoli vas

Osvobodite se hrupa, ki ga prinaša zunanji svet, in se posvetite le svoji najljubši glasbi, zvočnim knjigam in priljubljenim podkastom. Kaj je boljšega od uporabe brezžičnih slušalk? Brez dvoma imajo korist in so del sodobnega življenja. Obstaja veliko vrst slušalk, a pomembno je, da izberemo kakovostne, ki se odlično prilegajo, so lahke in zadušijo čim več zunanjega hrupa ter poskrbijo za čist in jasen zvok. Poslušanje glasbe z dobro kakovostjo zvoka bo zagotovo izboljšalo razpoloženje.

Uživanje ob jasnih in čistih zvokih Redmijevi prvi polušesni čepki, ki tehtajo le 4,5 g vsak2, se tesno prilegajo strukturi vašega ušesa, zato jih lahko uporabljate ure in ure, ne da bi pri tem čutili nelagodje. Podrobnejši zvok je omogočen z velikim 12 mm dinamičnim gonilnikom, narejenim iz kompozitnih materialov. Gonilnik, ki ga znanstveno umerja Xiaomi Sound Lab, prinaša bogate nizke tone, jasne visoke tone in dosledno vrhunsko kakovost zvoka. Čeprav so majhni in lahki, Redmi Buds 3 nudijo moč in udobje. Izkoristite do 5 ur delovanja baterije3 z enim polnjenjem ali do 20 ur uporabe, če ste povezani s polnilnim ohišjem. Ušesni čepki Redmi Buds 3 so bili strokovno zasnovani tako, da ustrezajo standardom IP54 glede odpornosti na prah in vodo4, zaradi česar so tudi varni pred politjem in znojem.

Slušalke so postale bistveno orodje v našem življenju. Ušesni čepki Redmi Buds 3 so izjemno kompaktni, lahki in zato neverjetno priročni ter imajo odlično kakovost zvoka. Idealni so za vsakodnevno uporabo – med delom, vožnjo, rekreacijo, pa tudi med počivanjem na kavču.

Če želite uživati v zvočni knjigi ali najljubši glasbi, vendar se ne morete osredotočiti na to zaradi hrupa iz okolice, potrebujete slušalke, ki hrup odpravijo. Kakovostne slušalke vedno pomagajo zmanjšati prekomerni hrup in omogočajo, da se osredotočite na nalogo. Če želite poslušati glasbo z visokokakovostnim zvokom in tudi tako glasno, kot želite, ne da bi koga motili, potem so slušalke Redmi Buds 3 vaša obvezna oprema. Te slušalke bodo poskrbele za fantastičen zvok s kakovostno zvočno izkušnjo. In to je eno bolj dragocenih dejstev. Dvojna visoko občutljiva mikrofona, vgrajena v Redmi Buds 3, skupaj s tehnologijo odpravljanja odmeva in šumov Qualcomm® cVc™ dinamično zmanjšujeta hrup v okolici in učinkovito zmanjšujeta tudi odmeve.

Ker se tesno prilegajo ušesu, ne bodo padli iz njega niti med najljubšo rekreacijo, in so zato najboljša izbira za vse, ki imate radi aktivno življenje.

Vedno kupujte le najboljše Ne glede na to, kaj izberete za darilo, kupujte kakovostne in dobro preverjene stvari. Raje eno dobro, kot tri povprečna. Le takšno darilo bo zagotovo razširilo božično veselje naokoli.