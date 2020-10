Lily Allen je s pomočjo nemške znamke spolnih igračk Womanizer pred nekaj dnevi predstavila igračko za ženske, imenovano Liberty (svoboda, op. p.). Gre za vibrator za stimulacijo klitorisa, ki deluje na šestih različnih stopnjah vibracije.

Britanska zvezdnica je za vibrator z lastnim podpisom izbrala rožnato-oranžno kombinacijo in ga z nemškim podjetjem lansirala v okviru kampanje #IMasturbate (jaz masturbiram, op. p.), ki spodbuja ženske, naj uživajo v svoji spolnosti.

Ženski orgazem ne bi smel biti tabu

"Spolne igračke so še vedno nekakšen tabu, saj jih povezujejo z masturbacijo in ženskim užitkom. Menim, da je tudi ženski užitek sam po sebi še zmeraj nekakšen tabu," pravi 35-letna zvezdnica in dodaja, da je bil zanjo prvi stik s spolno igračko "prelomen".

"Tabu ne bo več tabu, če bomo o njem govorili odprto in pogosteje, brez sramu in krivde."

Ob tem je še poudarila, da se o ženskem samozadovoljevanju govori na drugačen način kot o moškem, sploh če je ženska v zvezi. "Takoj se predvideva, da mora za to poskrbeti partner, a ženska lahko to počne tudi sama. Povsem zmotno je misliti, da moramo to početi z nekom, a smo povsem spodobne same poskrbeti za orgazme."

Nato je še šaljivo dodala: "Če si lačna, ne boš čakala, da tvoj partner pride domov, da bi nekaj pojedla."

Cena Lilyjine spolne igračke je 85 evrov.

