Pet nasvetov za novopečene očete - iz prve roke #video

Ko se je Glen Henry odločil, da da odpoved v službi, ki jo je sovražil, in ostane doma z otroki, si ni mislil, kako težko bo. Ko je tvoja služba starševstvo, je to lahko izjemno stresno, je ugotovil, nato pa se odločil, da bo svoje izkušnje začel deliti z drugimi in s tem pomagal tako sebi kot drugim.

Zdaj ima na YouTubu, kjer na kanalu Beleaf in Fatherhood objavlja objavlja posnetke svojega družinskega vsakdana in razbija mite o starševstvu, konkretno očetovstvu, več kot 180 tisoč sledilcev, napisal je tudi knjigo za otroke, izjemno odmeven pa je bil njegov govor na dogodku TEDxMidAtlantic, ki si ga je do zdaj ogledalo že prek milijon ljudi. V njem je delil svoje mnenje o tem, kako vzgojiti srečne, zdrave in tankočutne otroke, ob tem pa poskrbeti tudi za svoje duševno zdravje.

Bodite prisotni: "To je moje najpomembnejše pravilo. Vaš otrok bo prehitro zrasel in če ne boste prisotni, boste zamudili pomembne trenutke. Zato naj bo to vaša prioriteta."

Bodite del njihove rutine: "Pri novorojenčku mora oče najti priložnosti, da se poveže z njim, saj je naravno, da iščejo predvsem bližino matere. Čas kopanja in dajanja v posteljo je idealna priložnost, da vzpostavite to povezavo."

Snemajte vse: "Ko bodo otroci odraščali, si boste hvaležni za to. Videi in fotografije so krasen spomin na te čase."

Naj vas zanimajo stvari, ki zanimajo njih: "Ko imaš otroka, spet odkrivaš preproste stvari, očarale vas bodo drobne radosti, ki jih odrasli sicer spregledamo. Mi samo gledamo, a ne doživimo. Primer: ko me otroci sprašujejo o luni, spet znam ceniti lepoto nečesa, kar je bilo prej zame samoumevno."

Zaupajte vase: "Očete bi rad spodbudil, da zaupajo svojim starševskim instinktom. Tako kot matere imajo tudi očetje svoje instinkte, ki jih morajo sprejeti, ker to koristi odnosu z otroki."

