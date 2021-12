Ni več dilem: tu je 15 daril za vsak žep in vse priložnosti

Foto: Shutterstock

Ne skrbite, če vas pesti pomanjkanje idej. M Tehnika predstavlja seznam najboljših 15 daril, razporejenih po kategorijah: zanjo, zanj ali za prijatelje. Izberite lepa darila v trgovinah M Tehnika ali prek spletne trgovine in prihranite čas za prijetne praznične trenutke!

Foto: Shutterstock

Ko razmišljamo, s čim bi za praznike najbolj razveselili prijateljice, drago ali mamo, nam misli pogosto uidejo v kuhinjo. Mnoge bodo namreč praznike izkoristile za preizkušanje novih receptov. Njih bomo najbolj razveselili s strojčkom za domače rezance ali pa pekačem za pico, s katerim bo vsak filmski večer popoln užitek.

Prijateljicam, ki ob zimskih večerih rade uživajo v toplih napitkih, lahko podarimo skodelico s prazničnim posvetilom. Tista, ki ljubi glasbo ali pa išče rešitev za bučno pisarno, pa se bo razveselila novih slušalk.

Tudi moški v vašem življenju se dobro znajdejo v kuhinji, kot dokazuje ta predpasnik. Lahko jih razveselite z mlinčkom za začimbe, s katerim bodo vse jedi ravno prav začinjene. Tiste, ki proste dneve raje preživljajo v naravi, pa lahko obdarite z žepnim nožem, s katerim bodo kos vsakemu izzivu v gozdu.

Foto: Shutterstock

Je morda med vašimi prijatelji kdo, ki še ni okrasil svojega doma? Potem ne spreglejte LED-projektorja za zunanjo osvetlitev! Ali so v vaši družbi prijatelji, ki praznike izkoristijo za uživanje doma in na kavču ob svojih najljubših pregrešnih jedeh? Potem jih boste z aparatom za hot doge zagotovo razveselili.

Kaj podariti prijateljem? V novem letu jim zaželite srečo s škratom z LED-lučko! Prijateljem, ki obožujejo pohodniške avanture, lahko podarite termofor v mehki, snemljivi srajčki ali pa kar dron. Vsak se tudi vedno razveseli novih kozarcev, s katerimi bodo zabave ta december nepozabne. In še dodaten namig za okrasitev prijateljske praznične zabave: s pomočjo LED-projektorja pričarajte v dnevnih sobah pravo snežno idilo!

Foto: Shutterstock

V M Tehniki so prazniki doma - naročite svoja darila iz udobja doma

