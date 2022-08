Nazaj v šolo – kako poskrbeti za motivacijo šolarjev?

Oglasno sporočilo

Šola bi morala biti prostor druženja in vedoželjnosti, a žal pogosto v otrocih prebuja vse kaj drugačna čustva: pojavi se trema, dolgočasje, nemir ter motnje pozornosti, včasih celo strah pred zbadanjem, zasmehovanjem in vrstniškim nasiljem. Posledično otroci lahko izgubijo voljo do dela in željo po novem znanju ter tako nakopljejo dodatne skrbi sebi in svojim staršem. Obstajajo številne tehnike in metode, ki lahko pomagajo najti izgubljeni začetni zagon, a tudi te pogostokrat niso učinkovite. Šolarjem (pa tudi sebi) lahko pomagamo povrniti motivacijo na naraven način – s kristali.

Kristalom se že od nekdaj pripisuje prav posebna moč, saj lahko z njihovo pomočjo odpravimo telesne, psihične in duhovne blokade. Vsak kristal ima določene specifične lastnosti – v nadaljevanju članka vam predstavljamo štiri kristale, ki izboljšujejo osredotočenost, zmanjšujejo stres ter povečujejo motivacijo – z njihovo pomočjo se bo spet prebudila ljubezen do šole.

AMETIST

Ametistu pravimo tudi pomirjujoči kristal, zelo znan je tudi po lajšanju stresnih situacij, saj njegove vibracije poskrbijo za pretok pozitivne in umirjene energije. Zaradi pomirjevalnega učinka upočasni proizvajanje stresnih hormonov in posledično umirja čustvene izbruhe. Ametist bo otroku pomagal pri sprejemanju pomembnih odločitev in takrat, ko se bo treba umiriti, mirno in zbrano razmišljati. Ker odpravlja zmedo v človeškem umu, je priporočljivo, da ga otrok nosi s seboj na dan preverjanja znanja. Danes si pri učenju marsikdo pomaga s tehnologijo, ametist pa ščiti tudi pred sevanjem, zato je priporočljivo, da ga imajo v svoji bližini tudi tisti, ki veliko časa preživijo v družbi računalnikov in televizije.

KARNEOL

Karneol ali kristal barve ognjenega sončnega zahoda bo na pomoč priskočil takrat, ko se bosta izgubili volja in želja po učenju. S karneolom bo otrok lažje našel motivacijo ter povrnil izgubljeni zagon, prav tako bo poskrbel za dodatno dozo veselja do učenja. Karneol naj otroka spremlja tudi takrat, ko ima težave z osredotočenostjo in se težko zbere. V veliko pomoč bo tudi takrat, ko bo otrok počel kaj kreativnega (risal, pisal spise, barval …).

FLUORIT

Poleg karneola je tudi fluorit izredno močan kristal, ki izboljšuje koncentracijo. S kristalom lahko povečamo ustvarjalnost in vnesemo mir v kaotično okolje. Otroku bo pomagal okrepiti osredotočenost in njegov spomin, zato je priporočljivo, da ga ima v svoji bližini pred pisanjem testa, med učenjem in pri delanju domače naloge.

SODALIT

Sodalit ali kamen govorcev krepi samozavest in posledično zmanjšuje tremo pred javnim nastopanjem. Spodbuja samodisciplino ter izboljšuje zaznavanje, spomin in logiko. Priporočljivo je, da ga imajo v bližini otroci, ki se pogosto spopadajo z napadi panike, saj je sodalit zelo pomirjujoč kristal, ki pomaga premagati tesnobo.

