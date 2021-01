Nasveti nosečnicam razburili javnost: "Po porodu ne bodite neurejene"

Mestni veljaki so objavili nasvete nosečnicam, kako naj se izognejo prekomernemu nabiranju kilogramov in kako naj pripravijo zaloge hrane moškim za čas, ko bodo v porodnišnici.

Lokalne oblasti v Seulu, glavnem mestu Južne Koreje, so na spletu objavile bizaren nabor nasvetov nosečnicam, ki so močno razburkale javnost, poroča britanski časopis The Guardian. Vrteli so se namreč predvsem okoli tega, kako naj ženske zagotovijo, da bodo njihovi možje imeli dovolj hrane in čistih oblačil v času, ko bodo one v porodnišnici, pa tudi, kako naj poskrbijo, da nosečnost na njihovem telesu ne bo pustila preveč "posledic".

Motiviranje z oblačili, ki so jih nosile pred nosečnostjo

Po poročanju Guardiana so nosečim ženskam med drugim svetovali, naj nikar ne zanemarjajo gospodinjskih opravil, saj jim bo aktivnost pomagala vzdrževati primerno telesno težo.

Nato so ta nasvet stopnjevali z: "Oblačila, ki ste jih nosile pred nosečnostjo, obesite nekam, kjer jih boste pogosto videvale. To vas bo motiviralo, da nadzorujete kilograme in se po porodu vrnete na težo, ki ste jo imele pred nosečnostjo. Če vas mika, da bi veliko jedle ali preskočile telovadbo, le poglejte ta oblačila."

Foto: Reuters

Skrb za nemočnega moža

Med nasveti se je znašla tudi skrb za može v času, ko bodo morali sami skrbeti zase, ker bo njihova žena v porodnišnici. Nosečnicam so tako svetovali, naj takrat, ko se bo bližal rok poroda, pospravijo hladilnik, odstranijo živila, ki bi jim kmalu potekel rok uporabe, in pripravijo tri do štiri obroke, ki jih je mogoče shraniti in ki jih lahko njihovi možje, "nevajeni kuhanja", le pogrejejo, ko bodo one zaradi poroda odsotne.

Svetovali so jim še, naj pripravijo tedensko zalogo opranih in zlikanih oblačil za svoje može in morebitne druge otroke, in vse skupaj zaključili z namigom, naj v porodnišnico vzamejo trak za lase. "Da po porodu ne boste neurejene," so pojasnili.

Bizarna navodila je objavil nosečniško-porodni informacijski center, ki deluje pod okriljem mesta, navodila pa je menda pregledalo in potrdilo tudi društvo porodničarjev in ginekologov, poroča The Guardian. Kmalu pa so naletela na ostre kritike javnosti, ljudje so se na spletu spraševali, ali še vedno prevladuje mnenje, da je glavna naloga poročenih žensk skrb za gospodinjstvo.

Foto: Reuters

"Proti koncu nosečnosti je že dihanje zahtevno, oni pa pričakujejo, da bomo pripravljale spodnje perilo in hrano za svoje može?" so pri Guardianu navedli eno od zgroženih izjav Južnokorejk na družbenih omrežjih.

Po jeznih odzivih so mestne oblasti sporna navodila odstranile s spleta, ob tem pa sporočile, da so jih le skopirale s spletne strani zdravstvenega ministrstva. Tudi tam jih ni mogoče več najti, poroča Guardian.

Podobno so se lotili tudi nasvetov dijakinjam in dijakom

Ob tem je britanski časopis dodal, da to ni prvi primer javnih objav, s katerimi so se južnokorejske oblasti pokazale v izrazito šovinistični luči. Leta 2018 so denimo objavili smernice dijakom, v katerih so med drugim dekletom svetovali, "naj poskrbijo za svoj videz", fantom pa, "naj delajo na izboljšanju svojih finančnih sposobnosti". Med drugim so zapisali celo, da moški, ki "na zmenku potrošijo veliko denarja", pričakujejo, da bodo za to "poplačani".

Preberite še: