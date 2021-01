Tanja Žagar pričakuje drugega otroka

Pevka Tanja Žagar s partnerjem Mikijem Šarcem pričakuje drugega otroka, poroča revija Nova in s tem potrjuje govorice o pevkini nosečnosti, ki so se pojavile ob njenih zadnjih objavah na družbenih omrežjih. Na fotografijah in posnetkih je namreč nosila ohlapnejša oblačila in njeni sledilci so ugibali, ali pod njimi skriva nosečniški trebušček.

PROFESORCA Danes pa imam za vas eno živahno! Naj pozitivna energija zakroži na vse konce! Vaša profesor'ca! 😉😉😉 Posted by Tanja Žagar on Thursday, January 7, 2021

Revija Nova poroča, da Žagarjeva in Šarac res pričakujeta drugega otroka, mlajšega brata ali sestro sina Karla, ki se je rodil oktobra 2017. Da si želi povečati družino, je pevka že pred časom povedala v intervjuju pred nastopom v oddaji Pri Črnem Petru na Planetu.