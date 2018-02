Naj ljubezenska zgodba: Sabina in Miha

NAJ LJUBEZENSKA ZGODBA

Majski dan, ves s soncem obsijan, ko sva določila snidenje, bo v mojem spominu ostal kot najlepše popotovanje po občutkih hrepenenja, pričakovanja, ljubljenosti in neizmerne hvaležnosti. S svojim motorjem sem se pripeljala do Medvod, kjer si me v športni motoristični opravi čakal v kavarni za mizo. Ko sem te zagledala, si mi bil neizmerno všeč. Ko sem prišla do tebe, si imel vonj po mojem moškem. Poljubila sem te na lica. Tako si vedel in začutil mojo naklonjenost tebi. Po površinski debati ob soku sva se z motorjema odpeljala na Bled. Ob prihodu na postanek so se mi šibila kolena. Razmišljala sem, o čem bi se pogovarjala, vendar je debata stekla. Ob jezeru sva sedela na beli klopci in se vsako minuto bolj bližala eden drugemu. Veliko sva si imela povedati, saj sva se še spoznavala. Po nekaj urah debatiranja o partnerstvu, motorističnih potovanjih, osebnih željah sva se spet usedla na motorja in odšla na zgodnjo večerjo. Oba imava rada plesno glasbo in ravno tisti večer so jo vrteli v tisti gostilni. Prosil si me za ples, kar na terasi, kjer sva jedla. Seveda sva plesala v motoristični opravi. V tistem trenutku sem bila blagoslovljena s tvojo ljubeznijo. Hvala ti. Skupaj sva nato odvihrala z motorjema vsak do svojega doma. In sklenila, da se spoznavava.

Veliko je bilo skupnih motorističnih izletov in potovanj, pa seveda plesni tečaj in preplesavanje med vikendi. Skupaj sva opravila želeni tečaj potapljanja. Se ljubila sredi noči na pomolu nad Jadranskim morjem. Veliko je lepih spominov.

Poročila sva se pred dobrimi tremi leti. Imava prelepo družinico, ki jo sestavljamo jaz in ti ter najina princeska. V meni pa raste najin princ, ki ga bomo pričakali nekega majskega dne.