Ljubezen je v zraku: kako presenetiti svojega dragega?

Najti pravo darilo za svojega dragega, pa če sta skupaj tri tedne ali pet let, je vedno velik izziv. Povsem razumemo vašo dilemo – skoraj nemogoče je z darilom zares pokazati, kako močno nekoga ljubimo. Bi bilo dovolj samo zašepetati "Ljubim te" ali "Vedno mislim nate"? Seveda, a presenetiti nekoga z darilcem, je lahko tako razburljivo. Tudi majhne pozornosti lahko navaden dan spremenijo v prazničnega. In ljubezen je en sam praznik.

S praznikom zaljubljencev, ki ga vsi že tako težko čakamo, se začne prebujati pomlad. Končno boste lahko izpovedali vsa svoja resnična čustva. In ker gredo globoke ljubezenske besede včasih težko z jezika, imamo na voljo različna mala presenečenja, ki lahko govorijo namesto nas.

Vsak rad sliši, da ga ima kdo rad

Ljubezni ni nikoli preveč in vse, kar lepega naredimo v njenem imenu, je vredno pohvale. Nekaterim je bližje izražanje čustev in uživajo v mirnem romantičnem večeru, s svečkami, krožnikom najljubšega prigrizka in kozarčkom najljubšega vina.

Vse, kar potrebujejo, je dovolj časa za vse ljubezenske izpovedi. Drugim pa je bližje izkazati svoja čustva s šopkom, čokolado ali bleščečim nakitom. Dovoljeno je vse in prav zato je včasih tako težko najti pravo stvar.

Naporna, a sladka naloga

Iskanje pravega presenečenja za valentinovo je lahko naporna naloga, a ker je v Sloveniji odprtih že kar nekaj nakupovalnih parkov Stop Shop, je odgovor na dlani.

Nakupovalni parki Stop Shop ponujajo široko izbiro športnih pripomočkov, elektronskih naprav, izdelkov za osebno nego in oblačil, da bo iskanje popolnega darila mala malica. Najprej se odločite, ali boste igrali na romantično noto ali se boste zanašali bolj na svoj smisel za humor. Najboljša je vedno kombinacija obojega.

Je bolj za knjige ali nogomet? Na srečo oboje.

Če je tudi vaš moški zelo kompleksna oseba, ki en večer strastno spremlja nogometno tekmo, naslednje dni pa obsedeno bere najnovejšo izdajo Dostojevskega, potem si lahko oddahnete. Tako kot je njegov razpon zanimanj zelo raznolik, so raznolike tudi možnosti za darila.

Tehnologija je vedno iskana

Vsi smo že odvisni od tehnologije. Vaš moški gotovo ni nobena izjema. Lahko ga razveselite z novim, turbo hitrim polnilcem za telefon, slušalkami ali novim urejevalnikom brade.

Da vam bo lahko pripravil kaj slastnega

Je kuharski navdušenec? Potem gotovo potrebuje kaj novega za pripravo slastnih obrokov ali kaj bolj zabavnega, kot je aparat za pripravo pokovke, kavni aparat ali vrhunska salamoreznica. Ker je sezona prehladov na višku, bo elektronski ožemalnik citrusov pravo darilo, ki ga bosta z veseljem uporabljala oba.

Nagradite ga kot športnika

V današnjem sedečem načinu življenja je treba z vsem srcem podpreti vse, ki se radi gibajo. In spodbuditi tiste, ki bi se morali malo več. To lahko storite z izbiro nove športne opreme, pametne ure, števcem korakov ali mu podarite vpisnino za fitnes.

Vse to lahko dobite v nakupovalnih parkih Stop Shop, kjer se boste tudi lažje odločili, v katero smer bo šlo letošnje valentinovo.

Podarite čutno doživetje

Presenetite svojega dragega z darilom, ki ga bo sprostilo – podarite mu vrednostne bone, ki jih lahko unovči v različnih wellness centrih, termah ali lepotnih studiih. Takšno darilo sporoča, da si želite, da bi si vzel nekaj časa zase.