Čas je za romantiko: kako razveseliti svojo damo?

Podarjamo romantično kopel z večerjo za dve osebi v Thermani Laško

Si želite prekiniti rutino?

Ljubezenska zveza je nekaj tako lepega in neponovljivega, da se je zanjo treba čim večkrat potruditi. Vsakodnevno življenje nam kar naprej postavlja najrazličnejše ovire, kot so preobilica informacij, opravkov, sestankov in telefonskih klicev. Zato moramo znati postaviti mejo – ljubezen namreč ni samoumevna.

Hitro lahko ugotovimo, da plačujemo visoko ceno za to, da smo vedno in povsod na razpolago, učinkoviti in aktivni. Davek pa največkrat plača naše razmerje z najdražjo osebo v našem življenju.

Če ste tudi vi ugotovili, da je vaše razmerje postalo žrtev rutine, je prav, da ponovno prižgete iskrico romantike. S privlačnim darilcem ob pravem času lahko svoji dami sporočimo, koliko nam pomeni.

Kako najti pravo darilo?

Iskanje idealnega darilca je lahko naporna naloga, a ker je v Sloveniji odprtih že kar nekaj nakupovalnih parkov Stop Shop, je vsaka dilema, kje bomo našli pravo darilce, povsem odveč.

Saj vemo, vaša draga si zasluži razkošno palačo na tropskem otoku. A ker vam priporočamo bolj praktična darila, se lahko odpravite v nakupovalni park Stop Shop, kjer boste našli vse zanjo – od izdelkov za osebno nego, ki se jih razveseli vsaka prava dama, do izdelkov za dom in gospodinjstvo.

Dišava, šport ali oblačila

Če želite biti malce bolj romantični, lahko pokukate v kotiček z dišavami. Z izbiro čutnega vonja ji sporočite, da naj se za romantičen večer v dvoje odene le v nekaj kapljic novega parfuma.

Za športno navdušenko ni boljšega darila kot nova športna oprema ali oblačila ter drugi pripomočki, lahko pa jo presenetite kar z nakupom mesečne vstopnice za fitnes.

Nekaj, kar jo objema ves dan

Težko bi našli žensko, ki se požvižga na modne trende. V nakupovalnih parkih Stop Shop je preprosto najti nekaj lepega za vsak okus, ne glede na to, ali vaša izbranka obožuje eleganco ali bolj sproščen stajling. Predstavljajte si, kako jo na vsakdanjih opravkih po mestu objemajo jopica, jakna, pulover ali spodnje perilo, ki ste ga zanjo izbrali prav vi. Tudi to lahko zaneti romantično iskrico med vama.

Romantični pobeg v dvoje

Darilo je lahko tudi doživetje. Le malo stvari nas lahko tako podžge kot romantični pobeg v dvoje, kjer se lahko umirimo, pogovorimo in spet poiščemo tisto, kar cenimo drug pri drugem. Izbiramo lahko med številnimi vrednostnimi boni, ki jih lahko unovčimo v različnih wellness centrih, termah ali lepotnih studiih.