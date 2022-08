Lahkonočnice otrokom iz različnih držav pomagajo najti skupni jezik

Oglasno sporočilo

V vrtce in šole prihaja vse več otrok iz tujine. Nova serija zvočnih pravljic Lahkonočnic otroke uči sprejemanja in osnovnih fraz šestih tujih jezikov.

Število otrok iz Bosne in Hercegovine, s Kosova, iz Albanije, Makedonije in od drugod, katerih slovenščina ni materni jezik, v vrtcih in šolah iz leto v leto narašča. Zaradi vojne v Ukrajini se povečuje tudi število ukrajinskih otrok pri nas. Da bi olajšali vključevanje otrok v družbo, so v A1 Slovenija skupaj z znanimi slovenskimi pisatelji in dramskimi igralci ustvarili novo serijo Lahkonočnic, ki uči sprejemanja, sodelovanja in osnovnih fraz tujega jezika.

Šest tujih jezikov, šest aktualnih tem

Otroci bodo skozi pravljice spoznali šest tujih jezikov, s katerimi se pogosto srečujejo: bosanščino, albanščino, makedonščino, ruščino, ukrajinščino in nemščino. Tako bodo lažje komunicirali z novimi sošolci, ti pa se bodo počutili dobrodošle in vključene.

Pravljice s skrbno izbranimi tematikami otrokom s pomočjo pravljičnih junakov in njihovih prigod pripovedujejo o pravičnosti, spoštovanju, tolerantnosti, sprejemanju novih ljudi, prijateljstvu in bontonu za mizo. Otroci se bodo skozi poznane situacije poistovetili z junaki in se naučili pravilnih odzivov na pogoste stiske, ki jih bodo lahko prenesli v svoj vsakdan.

Nasveti in igre za zabavno učenje

Poleg pravljic je nova serija Lahkonočnic opremljena z nasveti in igrami za zabavno in zapomnljivo učenje, ki bodo staršem in vzgojiteljem pomagali pri usmerjanju otrok ob učenju tujega jezika. Nasveti in igre so nastali v sodelovanju s strokovnjaki za učenje jezikov iz Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih.

Priznani slovenski pisatelji in dramski igralci

Pravljice, ki otrokom pomagajo najti skupni jezik, so ustvarili slovenski pisatelji Sebastijan Pregelj, Tomo Kočar, Cvetka Sokolov, Žiga X Gombač, Nina Kokelj in Nina Mav Hrovat ter interpretirali znani dramski igralci Jurij Souček, Milena Zupančič, Janez Hočevar, Marijana Brecelj, Aleš Valič in Maja Končar.

Prisluhnite novim Lahkonočnicam na lahkonocnice.si.

