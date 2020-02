Kako poskrbeti, da Kupidu ne bo zmanjkalo puščic?

Leta tečejo in začetna zaljubljenost se z nekaj zavestnega truda prevesi v ljubezen.

Opazimo, da smo v razmerju vedno bolj domači, in s tem se v našo zvezo počasi priplazi tudi lenoba. Urejenost na zmenkih zamenja razvlečena trenirka na domačem kavču. Razburljive posteljne vragolije se spremenijo v dolgočasno rutino. Iskrice v očeh zamenjajo razdražljivost, naveličanost in nepotrpežljivost. Včasih smo se vedno z nasmehom javili na telefonski klic in je pogovor trajal celo večnost, zdaj pa se momljaje javimo in zdrdramo najnujnejša sporočila.

Ljubezenske iskrice na recept

Ko opazimo, da je ves čar ljubezenske zveze izginil neznano kam, bi se morali javiti pri specialistu za ljubezenske zadeve, ki bi nam predpisal nekaj ukrepov, s katerimi bi popestrili svojo romanco.

Nič ni zamujeno, samo zaprašeno. Tako kot znamo poiskati idealne jedilnike za svojo postavo in vadbene režime, ki nam bodo pomagali do poletne postave, tako se moramo odločiti tudi za to, da bomo svoje razmerje spet spravili na višjo raven.

Izpolnite ljubezenski test in hitro boste izvedeli, kakšna je vajina ljubezen:

Deset idej, ki nam pomagajo, da ljubezen ostane vroča

Ljubezenski odnos je treba graditi vse dni v letu in valentinovo je ena od dobrih priložnosti, ko smo se vsi pripravljeni dodatno potruditi za svoj odnos. Če nimate ideje, kako popestriti vajin odnos, mogoče lahko začnete tudi z vprašanjem, kaj je partnerju všeč. Prevečkrat se nam zdi, da poznamo vse skrite želje svojega dragega ali drage. V resnici pa se želje tudi spreminjajo in prav je, da jih spet spoznamo.

1. Dogovorita se, da bosta določeno obdobje počela natanko tiste stvari, ki sta jih počela v prvem letu svoje zveze.

2. Poskrbita, da bo med vama dovolj na videz nedolžnih dotikov. Več spontanega dotikanja bo vajini zvezi vdihnilo nežnost. Svojega partnerja se dotikajte tako, kot veste, da njemu najbolj ustreza. Ne gre za vas, ampak zanj oziroma zanjo. Več ko daste, več lahko dobite.

3. Ne pozabita na pohvale. Bolj ko boste velikodušni s pohvalami, bolje se bo partner počutil. Poleg tega bo verjetno poskrbel, da se boste tudi vi bolje počutili v svoji koži. Vsi potrebujemo priznanje, da smo v redu.

4. Ob naslednjem spodrsljaju se čim prej opravičite. Dlje ko odlašate, težje bo za partnerja, pa tudi vi boste vedno težje našli prave besede za iskreno opravičilo.

5. Izvrstni kulinarični podvigi niso samo za profesionalne kuharje. Slastna presenečenja so lahko tudi izvrstna predigra.

6. Ne pozabita na naravne spodbujevalce poželenja, kot so fige, pinjole, čili, žafran, jagode in šampanjec, šparglji, avokado in ostrige ter seveda čokolada. Ta kraljevska jed je izvrsten afrodiziak, zato svoje podvige v dvoje nujno začinita s koščkom vrhunske čokolade, kot je Gorenjka Mistica, ki zadovolji še tako zahtevne ljubitelje čokolad.

7. Medsebojno zaupanje je znak, da se spoštujeta. Poskusita si izkazovati brezpogojno zaupanje. Če tega ne zmoreta in si vseeno želita, da bi zveza delovala, vaju čaka malce dela. Ljubezen ne bo uspevala v nezaupljivem okolju.

8. Obdarujta se, ko ni nobenega razloga za to. Predajanje drugemu lahko začinimo z občasnimi darilci. Pozornost je vedno dobrodošla. Če sta oba za, si lahko podarita tudi čutno razvajanje.

9. Vedno se potrudite, da se izražate s toplim, blagim glasom. Tudi če ste nezadovoljni, ohranite miren glas in poskrbite za prijetno vzdušje okrog sebe.

10. Naj ostane vroče. Seveda, v postelji so brez dvoma zaželeni ljubezenski plameni. Kaj pa v vsakdanjem življenju? Vas odbija, če partner spi v stari pižami? Povejte mu in ga povabite, naj tudi on vam zaupa, kaj ga pri vas privlači in kaj ne. Ne pozabita na zvrhano mero humorja.