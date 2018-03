Jure Godler: "Sovražim, ko se to dogaja!" #video #OnZanjo

Še vedno se dogaja, da so inteligentna dekleta mnogokrat tarča posmeha. Češ: "Glej jo, piflarko!" Hkrati pa so pametni moški hudi frajerji. Nekatere nadvse pametne punce se zato celo odločijo, da bodo raje skrivale svojo inteligenco in bile nekaj, kar v resnici niso, samo da bodo ustrezale okolici.

TV-voditelj Jure Godler se je vživel v Lenino zgodbo. Foto: Ana Kovač

Se je tudi vam kdaj zgodilo, da so vas sošolci zasmehovali, ker ste se pridno učili in bili pametni, vedno vedeli odgovore na vsa vprašanja in imeli v redovalnici same petice? So vas zbadali, da ste 'piflarka'? To se pogosto dogaja dekletom, medtem ko so njihovi sošolci, ki vse vedo in modrosti stresajo iz rokava, velikokrat hudi frajerji.

Kako pa bi zvenelo, če bi zgodbo o zasmehovanju na račun inteligence bral fant oziroma moški? Takole …

Sovražim, ko se to dogaja! (Jure)

To pa je resnična zgodba 31-letne Lene:

Ko sem bila v osnovni šoli, so mojo najboljšo prijateljico, ki je bila izjemno pametna in trmasta, veliko je tudi brala, začeli za hrbtom klicati 'zmaj'. Sošolci so rekli, da je pametnjakovička, preveč ukazovalna, vedno in povsod se javi za vodjo. To me je šokiralo. Jaz nisem želela biti zmaj.

Moja najboljša prijateljica je z mano ostala tudi v srednji šoli in roke dvigovala povsod, zato je po mnenju sošolk in sošolcev postala 'piflarka'. Čeprav sem vedela, da je nadpovprečno pametna in se uči le malo, jaz nisem želela postati piflarka. Čeprav sem poznala odgovore, sem v srednji šoli roko dvignila le takrat, ko je bil predmet 'moj' predmet, pri geografiji, pri sociologiji. Da me ne bi imeli za 'piflarko'. Družila sem se tudi z nesramnimi sošolci, želela sem jim biti všeč in jim ugajati.

Tudi pozneje v službi je bila zgodba podobna. Tam sem nase sprejemala neplačana bremena, zaradi katerih sem dodatno delala ob večerih in koncih tedna – želela sem si biti sprejeta med sodelavci in sodelavkami.

Danes se trudim, da ne bi bilo več tako, vendar je težko – žal mi je, da mi že v otroštvu ni nihče povedal, da so ambicije dobre. Da ni nič narobe s tem, če pokažeš svoje znanje, inteligenco. Da je pravilno postaviti se zase in delati le tisto, kar ti je všeč.