Čeprav je v teh časih druženje na prostem prepovedano in se bolj spodbujata druženje na spletu ter uporaba elektronskih naprav, pa tudi s tem ni pametno pretiravati.

Pri Logout.si, centru pomoči pri čezmerni rabi interneta, so ravno za tedne samoizolacije, ko smo prisiljeni čas večinoma preživljati v varnem zavetju doma, pripravili smernice, kako ravnati z napravami, s katerimi se kratkočasimo.

Ločite čas za delo, šolo in za igro ter se dogovorite, katere naprave so dovoljene v prostem času. Foto: Getty Images

Prvo, a zelo pomembno pravilo

Kdaj ste nazadnje temeljito očistili svoj mobilnik, tablico, miško in tipkovnico? Špela Reš, psihologinja, strokovna delavka in svetovalka pri Logout.si, svetuje redno razkuževanje površin naprav, dosledni bodite predvsem pri napravah, ki jih držite ob obrazu in so v vaših rokah vsak dan. A pozor, razkuževanja pametnega telefona in tablice se lotite pazljivo, z vlažilnimi robčki, prepojenimi s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom.

Ne izmenjujte si naprav z osebami zunaj družine oziroma napravo (na primer zaslon telefona, tipkovnico, miško) prej ustrezno razkužite.

Naprave, ki se jih redno dotikate, tudi redno čistite. Foto: Getty Images

Jasno začrtajte e-pravila uporabe naprav

"Če še nimate jasno določenih pravil, se vsi člani družine o njih dogovorite in otrokom predstavite družinska e-pravila," razlaga Reševa. V njih pa jasno in kratko opredelite:

Katere naprave so vključene?

Kje jih lahko uporabljate? Je to soba ali pisarna ali so to skupni prostori, na primer dnevna soba?

Katere vsebine so dovoljene? "Pazite na starostno ustreznost vsebin, okviren skupen čas za zabavo na napravi, katere so prioritete, navadno koristne aktivnosti in kakšne so posledice kršenja. Te naj bodo realne," svetuje psihologinja.

Družinska e-pravila prilagajajte trenutni situaciji. "Lahko jih nekoliko razrahljate, če so 'koristne' aktivnosti opravljene. Lahko uporabite dogovor, ki sicer velja za počitnice ali konce tedna," še priporoča psihologinja.

Sprejmite dejstvo, da je večina ljudi v trenutnem času več na napravah kot sicer in da bo to stanje minilo.

Pomembno je tudi, da ta e-pravila veljajo za vse člane družine, a prilagojeno glede na starost, nanašajo pa naj se predvsem na zabavne spletne vsebine. "Čas za šolo in čas za konstruktivno uporabo naprav opredelite posebej in jo spodbujajte".

Ob opredelitvi e-pravil morate biti jasni tudi glede prebitega časa na napravah. Ne prepirajte se glede tega, pravi sogovornica, ampak raje ustrezno uravnotežite različne aktivnosti: učenje, gibanje, spanje, čas za družino, druženje z vrstniki (trenutno prek spleta), sprostitev.

Vsak dan si vzemite tudi nekaj ur, ko so naprave pospravljene. Foto: Getty Images

Kako preživljati čas v dnevu, ko so naprave ugasnjene?

Seveda določite tudi čas v dnevu, ko naj bodo vse naprave pospravljene. "Na primer med obroki, med časom za družino, med spanjem, v kopalnici. Lahko določite tudi daljši časovni blok v dnevu, ko bodo naprave ugasnjene," priporoča psihologinja, pri čemer močno odsvetuje, da so naprave (televizor ali računalnik) v tem času prižgane "v ozadju", ko jih nihče ne gleda.

Razmisliti velja tudi o tako imenovanem "času za dolgčas", ko so naprave izklopljene. "S tem boste tako pri sebi kot drugih članih družine spodbujali kreativnost, učenje samopomirjanja ter omogočili več prostora medosebnim družinskim odnosom."

Ure brez naprav izkoristite tudi tako, da digitalno aktivnost pretvorite v analogno, priporoča strokovnjakinja. "Namesto videoiger namizne igre, namesto Instagrama pisanje dnevnika, namesto YouTuba dobra knjiga."

Naprave lahko izkoristite tudi za kakovostno preživljanje časa z družinskimi člani. Foto: Getty Images

Aplikacije obrnite sebi v prid

A naprave in vse, kar ponujajo, so lahko tudi zelo koristne. Na primer didaktične aplikacije, ki jih Reševa svetuje kot pomoč pri organizaciji časa, krepitvi pozornosti, pri gibanju, kuhanju, učenju, vendar jih ne pozabite pri otrocih, mlajših od 14 let, zaščititi s starševskim nadzorom.

Z njimi lahko na zabaven način preživljate čas z družino: skupaj si oglejte film, odigrajte videoigro, poslušajte glasbo. Še en način, kako je mogoče samoizolacijo izkoristit za krepitev odnosa, pogovor in izmenjavo mnenj, še dodaja strokovnjakinja.

