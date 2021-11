Darilo, ki bo dodalo pridih zabave temu prazničnemu času

Najbolj čaroben del leta je tik pred vrati in otroci že pridno pišejo pisma dobrim možem. Medtem ko so darila za odrasle običajno praktične narave oz. dobimo, kar potrebujemo, otroško darilo doda pridih zabave in vznemirljivosti temu pravljičnemu času.

Praznični čas je čas praznovanja, sprostitve in obdarovanja. Foto: Getty Images

Ko gre za izbiro božičnih daril za otroke, je na voljo neskončno število igrač, zato izbira nikakor ni lahka. Prvi in najpomembnejši korak pri tem, da se otroku želja izpolni, je, da jasno napiše svojo željo.

Kako napisati pismo, da Božiček izpolni otrokovo željo?

Pisanje pisem dobremu možu je zabavna tradicija. Dobro napisano pismo olajša delo pri izbiri popolnega darila. Konec koncev, z milijoni otrok (in otrok po srcu), ki prosijo za darila, bi lahko rekli, da je precej zaposlen.

Pri pisanju pisma si otrok lahko pomaga s katalogi igrač, ki jih je v tem predprazničnem času poln poštni nabiralnik. Ponudba je velika in prav vsak lahko najde kaj zase. Otroku dajte prazen list papirja, katalog igrač, škarje in lepilo. Otrok naj v katalogu poišče darilo zase, ga izreže in prilepi na papir. Zraven lahko nariše ali napiše še kakšno posvetilo Božičku.

Takšno pismo je ustvarjeno tako, da dobri mož pri nakupu zagotovo ne bo zgrešil.

Skoraj je že december, zato poskrbite, da bo vaše pismo Božičku pravočasno prišlo do njega. Foto: Getty Images

Pametne igrače za vsako starost

Če ste se kdaj čudili koncentraciji na obrazu otroka, ki poskuša vstaviti kocko v kvadratno luknjo ali ujeti žogo v zraku, veste, da igranje ni samo zabava. To je resen posel – igrače pa so orodje pri razvijanju otrokovih motoričnih in kognitivnih sposobnosti.

Tako kot pri darilih za najstnike lahko kupite različna darila za starejše otroke ali za mlajše najstnike, tudi božična darila za najmlajše zajemajo več starostnih skupin. Pripravili smo vodnik igrač po starosti, ki zabavajo in pomagajo otrokom razumeti svet, jih učijo socialnih in čustvenih veščin ter spodbujajo njihov razvoj.

Igra v prvem letu življenja je namenjena raziskovanju

Dojenčki uporabljajo svoja čutila, da spoznajo zanimiv svet okoli sebe. Ali je predmet trd ali mehak? Kaj naredi, če ga spustim? Kaj pa, če ga dam v usta? Večina igre je sestavljena iz okušanja, tipanja, stresanja, metanja in spuščanja.

Ko dojenček razvije nove motorične sposobnosti, postaja igra bolj usklajena in zapletena. V tem času je igra samotna dejavnost, igra se vzporedno z drugimi in jih posnema. Najljubši soigralec je otrokov starš, ki recimo pleše z lutko pred otrokovim obrazom.

Ko se malček začne zavedati, da vsak predmet služi svojemu namenu

Po prvem letu otroci začenjajo spoznavati delovanje predmetov okrog sebe. Otrok zna postavljati večje kocke eno na drugo, dati svojo najljubšo plišasto igračo spat v posteljico in spuščati zvoke "pi-bip", medtem ko potiska avtomobilček pred seboj.

Otrok v tem času spoznava, da so igrače različnih oblik in barv, zato izberite takšne igrače, ki bodo ta razvoj spodbujale. Do drugega leta otrok že brcne žogo, čečka z barvico po listu papirja, različne oblike kock potiska v za to namenjene luknje, do tretjega že sestavi starosti primerno sestavljanko. Potrebnih pa bo veliko ponovitev, da malček usvoji veščine in spozna, da lahko nadzoruje svet okoli sebe.

V tem času otroci posnemajo svoje starše pri tem, kar počnejo – kuhajo, pospravljajo, negujejo dojenčke, vrtajo luknje in zabijajo žebljičke. Igre vlog jim pomagajo, da razumejo, kako deluje svet okrog njih, ter spodbujajo njihov socialni in čustveni razvoj. Učijo se, kako izražati čustva in kako skrbeti za nekaj, kar imajo radi.

Medtem ko se otroci igrajo, posnemajo svoje starše. Foto: Getty Images

Za predšolskega otroka je svet kraj brez omejitev

Otroci so mojstri in ustvarjalci vsega, kar je okoli njih. Mnogo otrok v tem obdobju si predstavlja, da imajo čarobne moči in se lahko borijo s pošastmi, ali pa se spremenijo v princeso. Otrok vas bo pogosto potegnil v svojo fantazijsko igro in vas povabil, da se boste skupaj igrali.

Otroci že znajo upravljati daljinsko vodene igrače. Pri sestavljanju kock Lego uporabljajo vso svojo domišljijo za ustvarjanje zgradb, živali ali vozil. Znajo reševati uganke, kjer je že potrebno logično razmišljanje.

Čas, ko se uveljavljajo talenti in izražajo zanimanja

Otroci razumejo svet okoli sebe in zdaj se pomikajo k obvladovanju veščin, ki so jim še nedavno tega predstavljale izziv, na primer igranje nogometa ali pletenja zapestnic. To je čas, ko se začnejo pojavljati zanimanja za določene dejavnosti in igre.

Odnosi med vrstniki postajajo vse bolj pomembni in vašega otroka bi morda bolj zanimalo igranje s sošolci kot z vami. A ne pozabite, da ste, tudi ko vaš otrok odrašča, še vedno njegov najpomembnejši soigralec v igri – zato si poskusite vsakodnevno zanj vzeti čas ena na ena. Družinske igre so eden od načinov, kako združiti vse.

Čas, ko se igrate z otroki, je neprecenljiv. Foto: Getty Images

Otrokova popolna "igrača" ste vi

Ne podcenjujte svoje vloge. Vi ste prvi pokazali svojemu otroku, kako zlagati kocke. In ko s svojimi otroki sedite drug ob drugem ter rišete, sestavljate ali berete pravljico, jim dajete pozornost, ki jo potrebujejo, da se počutijo ljubljene in varne.

Igrače so orodje, ki otrokom pomaga pri razvoju, vendar so starši tisti, ki negujejo to rast.

Preverite katalog čudoviti svet igrač in poiščite darilo, ki je ravno pravšnje za vašega otroka. Ob igranju vam želimo veliko zabave!