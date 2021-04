"Če želi ženska priti na vodilno pozicijo, je prav, da ima malo več moške energije" #video

Tanja Skaza je pred dobrima dvema letoma presenetila z odločitvijo, da zapušča direktorski stolček uspešnega družinskega podjetja Plastika Skaza in da ostaja le še solastnica podjetja. Imela je namreč povsem drugačno vizijo za čisto drugačno smer, ki se je je hotela lotiti v začeku lanskega leta, a ji je načrte prekrižala pandemija novega koronavirusa.

Priznava, da je tudi pri njej tako kot pri mnogih ljudeh med koronakrizo nastopila osebnostna kriza, ki je trajala en mesec, vendar je kasneje prav v pandemiji našla ponovni zagon. "Rekla sem si, da je to pravzaprav pravi čas, da se obrnemo vase in začnemo delati na sebi." S tečaji, delavnicami in tudi osebnimi svetovanji pomaga tako posameznikom, ki hočejo biti bolj srečni in uspešni, kot tudi družinskim podjetjem.

Njen pristop je sestavljen iz različnih praktičnih metod, kako obračunati s svojimi napakami, strahovi, slabostmi in kako postati bolj uspešen, tako da se iz tega lahko naučiš tudi povsem praktičnih stvari, kot je denimo to, kako si najti službo, kako odkriti svoje poslanstvo, kako pozabiti na zamere ... Prepričana je namreč, da če se naučiš verjeti vase, se spoznaš in postaviš na prvo mesto, nisi uspešen le v zasebnem, ampak tudi poslovnem življenju.

Na Facebooku, kjer deli nasvete, afirmacije in videe, ji sledi že več kot 13 tisoč ljudi, s svojimi sledilci pa komunicira sama, brez pomoči drugih. "Tako gradim odnos z ljudmi, ki mi sledijo," pravi.

Njen cilj je, da do leta 2023 iz tega naredi vseslovensko gibanje, ki ga je že zagnala in se imenuje Spremembe vredna, kot njena knjiga.

Tanja Skaza o svojem novem poslanstvu:

Pred kratkim je izdala tudi zbirko afirmacij:

Kako ste do zdaj preživljali pandemijo, sploh začetek marca lani?

Leto, ko se je začela pandemija, je bilo tudi prvo leto moje samostojne poti. Prve tri mesece sem imela povsem polne termine za nastope, delavnice, izobraževanja, nato pa se je zgodila pandemija. Priznam, da sem en mesec imela osebnostno krizo, potem pa sem si rekla, da je to pravzaprav pravi čas, da se obrnemo vase in začnemo delati na sebi. Ljudje se premalo ukvarjamo s seboj, preveč sledimo drugim in preveč damo na mnenja drugih, kriza pa je lahko priložnost za osebnostno rast. Vrže nas iz cone udobja in nam lahko pokaže, kje so naši potenciali, da postanemo boljši.

Ste torej načrt za to imeli že prej?

Tako je. Celotno strategijo sem pripravila že leta 2019, pri čemer sem si razdelala tri stebre. Prvi steber so ženske, ki jim hočem dati krila in jih opolnomočiti, da sodelujejo in si pomagajo. Drugi steber so družinska podjetja, kjer si želim opolnomočiti direktorje, ker bolj kot so opolnomočeni direktorji, srečnejši in bolj zavzeti so sodelavci, to pa pomeni tudi uspešneje podjetje. Tretji steber pa je vsekakor Skaza, ki je še vedno moj največji steber, ker si želim, da bi bili ljudje v Skazi srečni in zavzeti, saj s tem rastem tudi sama.

Kako težko se je bilo odpovedati direktorski poziciji in se podati v pomoč drugim, sploh ker ste ustvarili izjemno podjetniško kariero?

Zaposlenim v podjetju se je zdelo že samoumevno, da pridejo k meni po kakšen nasvet, zato sem začutila, da bi to znanje lahko širila tudi izven podjetja. To sem spoznala že leta 2016, pravi trenutek za uresničitev te ideje pa prišel leta 2020, ko so bili v podjetju Skaza pravi ljudje na pravih delovnih mestih in ko sva z Igorjem začutila, da je ekipa tako suverena, samostojna, da me dejansko ne potrebuje več. Ker sem sama izkusila tako vlogo zaposlene kot tudi delodajalke, poznam izzive obojih, delavcev in direktorjev.

Zaposleni smo vedno govorili, zakaj je šef tak, zakaj dela tako, ter marsikdaj iskali izgovore in krivili druge, da bi opravičili svoje napake, delodajalci pa so govorili: "Joj, nimamo pravih ljudi, niso na pravih pozicijah," in podobno. Menim, da lastniki podjetij, ki smo tudi v vlogi direktorjev, ljudem premalokrat dajemo krila in svobodo, ker smo preveč obremenjeni z odgovornostjo do zaposlenih in njihovo eksistenco ter se bojimo tvegati. A ljudem je treba dovoliti, da so odgovorni za to, kar delajo, ter jim dati pooblastila in predvsem svobodo, da pokažejo svojo dodano vrednost.

Svetuje tako posameznikom kot tudi podjetjem. Foto: Ana Kovač

Odziv na tečaje in svetovanja je na družbenih omrežjih zelo pozitiven. Ste pričakovali to, ker ste res dobro načrtovali in se dobro pripravili?

Če se spomnim prvih komentarjev, me je kakšen tudi zabolel. Pisali so, da hočem biti Louise Hay, da hočem rešiti cel svet, češ, kako sem pametna in tako naprej. Ko so videli, da jih zaradi takšnih komentarjev nisem napadala, ampak sem jim poskušala odgovoriti nanje, se je začelo graditi zaupanje. Zdaj takšnih komentarjev skorajda ni več, ampak se ljudje name obračajo po pomoč ali pa delijo z menoj lastne izkušnje in spremembe, do katerih so prišli prek osebnostne rasti. Danes sem vesela in presenečena, ko vidim, da že komaj čakajo, da se jim javim.

Še vedno berete komentarje?

Seveda! Saj tudi odgovarjam nanje ter tako gradim odnos z ljudmi, ki mi sledijo.

S kakšnimi težavami se ljudje obračajo na vas?

Zaposleni me pogosto sprašujejo, zakaj vedno dobijo neprave vodje ali zakaj ne najdejo podjetja, kjer bi lahko uresničevali svoje poslanstvo, po drugi strani pa veliko delam z direktorji, ki me sprašujejo, kako bi našli prave ljudi, ki bodo vedeli, kaj je dobro za podjetje.

V resnici pa so direktorji ogledalo zaposlenih, kar pomeni, da zaposleni ne bodo dobili dobrega vodje, dokler se ne bodo spremenili sami. In enako je pri voditeljih.

Velikokrat se mi zgodi, da direktorji po srečanjih z mano sami pridejo do spoznanja, na čem morajo delati. Ko začnejo delati na sebi, dobijo vse odgovore, jaz jim samo pomagam priti do njih.

Kakšna je razlika med njo in vplivneži:

So kakšne podobnosti in razlike med pomočjo posameznikom in pomočjo podjetjem?

Pri posameznikih se velikokrat ukvarjam z osebnostjo, pri čemer se dotaknem tudi preteklosti, njihovega notranjega otroka, velikokrat uporabljam meditacijo in gre za dokaj oseben pristop. V podjetjih pa sem dokaj naravnana na temelje, torej vrednote, poslanstvo in vizije, pri tem, da se osredotočam predvsem na heterogeno ekipo – bolj kot je heterogena, bolje ljudje sodelujejo.

Nič ni narobe, celo prav je, da smo si različni in imamo različna mnenja, glavno je, da sledimo istemu cilju in verjamemo v isto vizijo, poslanstvo in vrednote. Bolj kot so si sodelavci različni, bolj raznolike in konstruktivne so namreč rešitve in večja je prepoznavnost podjetja.

Kakšni ste bili vi kot direktorica na začetku, pred desetimi leti in kakšni proti koncu? Kakšne napake ste delali?

Včasih sem napake videla kot napake, danes pa jih vidim kot izkušnje. Vsaka izkušnja v preteklosti mi je pomagala priti do tu, kjer sem zdaj. Bila sem pogumna in vztrajna, po drugi strani pa tudi preuranjena. Prehitro sem sprejemala odločitve in ukinjala strategije. Danes bolj poslušam mnenja drugih, pri strategijah pa se še vedno držim cilja, le da je, ko pridem do ovire, ne ukinem, ampak jo, če je to potrebno, prilagodim. Da je prav, da se držimo strategije, dokazuje tudi zgodba o Organku (Skazin najuspešnejši produkt, op. p.). Pred desetimi leti marsikdo ni verjel v Organka, vsi so govorili, da prehitevam čas za deset let, in se spraševali, kdo bo to uporabljal ... V krizi pandemije pa nas je reševal prav Organko.

Ta izdelek je bil tisti, ki je absolutno sporočal, da smo naredili dobro stvar. Ko sledimo svojemu cilju, viziji, vztrajajmo pri tem cilju, se pa, če naletimo na oviro, vprašajmo, ali mogoče ne ubiramo prave poti. In s tem spoznanjem si najbolj želim opolnomočiti direktorje – če verjamejo v določeno stvar, pa naj bo to produkt, storitev ali izdelek, naj stojijo za tem, samo pot naj bo drugačna. Bolj kot bodo v to verjeli oni, bolj bodo verjeli sodelavci. Če namreč ne bodo verjeli oni, kako naj verjamejo sodelavci.

Na položaju direktorice se je naučila ogromno, danes ugotavlja, da je nekatere odločitve sprejemala prehitro. Foto: Ana Kovač

Nekateri menijo, da je poudarjanje pridevnika "ženski" ob besedi CEO ali direktor povsem nepotrebno in da funkcija ne izgubi pomena zaradi spola. Kaj menite o tem?

Vsak od nas ima žensko in moško energijo in prepričana sem, da sem uspešna tudi zato, ker sem imela več moške energije. Cilji, načrti, vse to je moška energija. Če želi ženska priti na vodilno pozicijo, je prav, da ima malo več moške energije, ko pride na vodilni položaj, pa je prav, da vključi več ženske energije ter začne upoštevati čustveno inteligenco, s katero gradi odnos s sodelavci. V Skazi je na vodstvenih položajih več kot 50 odstotkov žensk, sva pa z možem, ko sva izbirala vodje, te izbirala tako, da so ženske odgovorne predvsem za organizacijsko kulturo in grajenje odnosov.

Torej ni tako črno-belo, da mora biti na vodilnih položajih več žensk?

Sama, ko govorimo o vodilnih položajih, nikoli ne razmišljam o tem, kakšnega spola bi moral biti vodja. Ni mi torej pomembno, ali je vodja moški ali ženska. Pomembno mi je, koliko znanja in izkušenj ima, ali zna sprejemati sebe in ali zna poslušati druge. Dober vodja je preudaren vodja, ki zna slišati in opolnomočiti sodelavce. Je pa res, da obstajajo področja, kjer bolj vidim ženske, kot so denimo storitvene dejavnosti ali farmacija, in področja, kjer bolj vidim moške, na primer v tehnologiji. Seveda pa povsod obstajajo izjeme.

Ženski bo do direktorskega položaja bolj pomagala moška energija, a nato naj vključi tudi žensko, predlaga. Foto: Ana Kovač

Menite, da se bo v prihodnosti gradilo tako, kot vidite vi?

Ne ukalupljajmo ljudi, ampak jim pustimo, da živijo, kot želijo, da so, kdor so oziroma kdor hočejo biti. Ne obsojajmo torej žensk, ki se odločijo ostati doma, saj so prav one lahko največja pomoč moškemu, ki se odloči biti direktor. Če ima on ravnovesje doma in srečno družino, bo najboljši direktor, ki smo ga kadarkoli videli, saj se bo zavedal, da sta pomembna oba pola – osebni in poslovni. Po drugi strani pa se ženskam, ki so direktorice, ni treba ravnati po moških. Tako naj, kot sem že rekla, vklopijo svojo žensko energijo, čeprav jim je do vodilnega položaja morda bolj pomagala moška energija.

S tem bodo postale ne samo boljše vodje, ampak bodo ohranile ravnovesje tudi doma. To sem spoznala na lastni izkušnji. Spomnim se, da sem s to svojo moško energijo prevladala tudi doma. Nisem znala izklopiti.

Ne želim si, da moja fanta mislita, da so ženske takšne, želim jima dati žensko, ki ju bo opolnomočila. Da bosta popolna moška, ki bosta žensko opolnomočila, da bo popolna boginja.

Koliko sta stara vaša fanta?

Šestnajst in dvanajst let, zadnjih pet let konkretno delam na tem, da ju opolnomočim. V petih letih sem opazila zelo veliko spremembo, ko ju gledam zdaj v primerjavi s prej ... Zdaj prideta sama k meni po crkljanje, objem, se veselita z menoj ... In to je prav.

