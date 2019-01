Tanja Skaza bo zapustila svoje podjetje in sodelovala z najbogatejšo Slovenko

Velenjsko podjetje Plastika Skaza, ki se ukvarja s proizvodnjo izdelkov iz plastičnih mas, je lani prvič v svoji več kot 40-letni zgodovini preseglo 40 milijonov evrov skupnih prihodkov. Letos nameravajo prodreti na nemški trg, obenem pa bodo nadaljevali investicije v raziskave in razvoj, je poročal STA.

Prihodki so zrasli za štiri odstotke, dobiček pa je znašal 1,4 milijona evrov.

Samo in Iza Login na tednu mode, kjer sta si ogledala kolekcijo Matee Benedetti. Foto: Jure Makovec Na predstavitvi rezultatov je presenetila napoved direktorice Tanje Skaza, da bo zapustila položaj direktorice in ostala le še solastnica podjetja. Drugi direktor je še vedno Igor Skaza.

Skaza naj bi v prihodnje sodelovala z eno najbogatejših Slovenk Izo Login, poročajo Finance. Ob Skazi in Loginovi naj bi bil še en partner, vendar nameni za zdaj ostajajo še skrivnost.

Iza Login je skupaj s partnerjem Samom najbogatejša Slovenka. V začetku lanskega leta sta za milijardo dolarjev prodala podjetje Outfit7 vlagateljem iz Azije.

Po prodaji sta zakonca ustanovila fundacijo Login5, v okviru katere sta začela projekt za iskanje rešitve v boju proti podnebnim spremembam, prek fundacije pa sta podprla modno oblikovalko Mateo Benedetti.

Letos želijo ustvariti 50 milijonov prihodkov

Foto: STA

"Letos je cilj podjetja ustvariti 50 milijonov evrov prihodkov, predvsem na račun rasti prodaje izdelkov lastne blagovne znamke, ki trenutno v strukturi prodaje zavzemajo osemodstotni delež," je povedala direktorica prodaje. V segmentu lastne blagovne znamke so lani pridobili 18 novih kupcev in ustvarili 70-odstotno rast prodaje.Podjetje s 368 zaposlenimi največ izdelkov proda na skandinavskih trgih. Po besedah Kurtove precej stavijo na novodobne prodajne kanale, kot je tako imenovani pristop stranka-stranka-podjetje. Okoli 90 odstotkov celotne prodaje predstavlja izvoz.Za investicije so lani namenili 1,06 milijona evrov, in sicer predvsem v brizgalne stroje in podporno opremo, avtomatizacijo procesov ter razvoj pametne tovarne. Letos naj bi vrednost investicij dosegla 1,2 milijona evrov.Podjetju je lani uspelo učinkovitost zvišati za pet odstotnih točk, na 91 odstotkov, nekakovost pa so zmanjšali za 0,5 odstotne točke, na 2,4 odstotka. Prihranki so lani znašali 500 tisoč evrov, letos jih želijo povečati še za sto tisoč evrov.Z avtomobilsko industrijo Plastika Skaza ne sodeluje več, osredotočajo se na pohištveno in elektroindustrijo. Vse več poudarka dajejo trajnostnemu pristopu, kar se med drugim kaže v biomaterialih in recikliranih materialih za njihove izdelke.Lani so med drugim prejeli nagrado za najboljšo spletno trgovino v Sloveniji, nedavno pa so v sklopu mednarodnega sejma Ambiente v Frankfurtu prejeli nagrado v kategoriji izdelkov za dom. Londonska borza je Plastiko Skaza uvrstila med tisoč podjetij, ki navdihujejo Evropo. STA