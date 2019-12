Čarovniški spektakel v Ljubljani

Za januar mnogi radi rečejo, da velja za zaspan mesec. Januar 2020 bo gotovo manj depresiven, saj se v ljubljanskih Stožicah obeta prava družinska zabava . Fest.si, PurpleFest in Agency Talent namreč predstavljajo veliki Čarovniški spektakel , na katerem bodo nastopili Imad Magician , Luka Vidović Magician, Dunking Devils in skupina kreativcev LED Motion. Dogodek, na katerem bo nemogoče postalo mogoče, bo povezoval voditelj David Urankar.

Če vas zanimajo čarovniški triki, vabljeni 25. januarja 2020 v ARENO STOŽICE, kjer bo potekal ČAROVNIŠKI SPEKTAKEL. Vstopnice lahko kupite na tej povezavi.

IMAD MAGICIAN

Zvezda večera bo gotovo prvi hipnočarovnik na svetu Imad Magician. Imad, rojen leta 1976 v Maroku, sin španske matere in maroškega očeta, je že kmalu začutil, da ima prav posebno poslanstvo. Svoje sposobnosti, ki temeljijo na hipnozi in energiji, je najprej zaupal družini, kasneje pa se je s svojim talentom preselil v Nemčijo in se izpopolnil do potankosti.

Po več razprodanih dvoranah po vsem svetu je napočil čas, da Slovenija gosti prvega hipnočarovnika na svetu. Dame in gospodje - za vse vas bo Imad pripravil večer, ko bo nemogoče postalo mogoče. Imad ljubi reakcijo ljudi, njegovo poslanstvo je zabavati in navdihovati širše množice. Obljublja, da bo slovenskemu občinstvi predstavil popolnoma nove, še nikoli videne čarovnije in trike. Prepustite se navdušenju in neverjetni zabavi.

LUKA VIDOVIĆ

Za nadaljevanje spektakla bo poskrbel Luka Vidović, interaktivni čarodej za otroke in družine, ki bo ponudil zabavo, humor, smeh in neverjetne trike. Lukov izrazit talent za delo z ljudmi, njegov velik smisel za humor, njegov ljubeč značaj in pozitivna energija, ki izžareva te vrhunske zabavne sposobnosti, so razlogi, zaradi katerih si boste čarovniški spektakel v ljubljanskih Stožicah zapomnili za vse življenje.

V predstavi bodo enako uživali tako otroci kot mame in očki ter stari starši. Posebnost tega dogodka je, da bo interaktiven, kar pomeni, da bo čarovnik Luka Vidović iz občinstva izbral več otrok, ki mu bodo pomagali izvajati trike na odru. Vsi tisti otroci, ki jih Luka ne bo povabil na oder, ne bodo razočarani, ker občinstvo neposredno pomaga izvajati trike med igro. Obeta se nam predstava, polna smeha in iskrivih pogledov, veselje otrok pa bo nepopisno.

DUNKING DEVILS

Svoje bo na dogodku dodala tudi domača akrobatska košarkarska ekipa Dunking Devils, ki je svojo pot začela leta 2004 kot skupina prijateljev s skupno strastjo, da se vedno izboljšujejo in delijo svoje veščine akrobatskega "dunka" s svetom. Kljub težkemu začetku in številnim oviram nikoli niso obupali nad sanjami.

"Vedno smo z veseljem sprejeli nove člane in skozi leta smo sestavili ekipo 60 članov, od tega 20 profesionalnih izvajalcev," poudarjajo člani skupine. Leta 2013 so odprli lasten center akrobacije in razstavljanja. Nastopili so na več kot 1.800 dogodkih v živo v 47 državah na petih celinah. Znani so po svojih neverjetnih nastopih v živo in po svojih norih viralnih videoposnetkih, ki imajo več kot sto milijonov spletnih ogledov.

Foto: STA

LED MOTION

Za vrhunec večera bo poskrbela skupina Led Motion, ki vam bo predstavila umetnost svetlobe v gibanju in preklop v popolno temo.

Ob hipnotično usklajenih gibih osvetljenih teles, ki se gibljejo v plesnih formacijah, boste ostali odprtih ust. Nepozabno plesno doživetje vas bo "sezulo" in napolnilo s plesno evforijo.