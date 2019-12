15 izbranih daril za vso družino: to so ideje, ki bodo požele uspeh

Ne glede na to, kateri je naš najljubši dobri mož, in ne glede na to, kakšna bo pravzaprav priložnost za obdarovanje, bomo zadeli v polno, če bomo kupili pametno darilo, ki bo uporabno in hkrati tudi zabavno. Predvsem pa je pomembno, da vsaka naša pozornost nosi posebno sporočilo in morda celo podpomen, ki ga bosta poznala samo vidva z obdarjencem.

Samo nekaj klikov vas loči od popolnega darila

Izvrstne ideje za lažje nakupovanje

Preverite raznolikost ponudbe v E-trgovini in pričarajte pravo veselje.

DARILA ZANJ

Pravijo, da je za moške najtežje izbrati najboljše darilo. Pri Telekomu Slovenije so si vašega moškega obdarjenca predstavljali kot nekoga, ki se navdušuje nad sodobno tehnologijo, je rad urejen in ki je med svoje zaobljube dodal tudi več športne aktivnosti.

Eliptični trenažer FTR 90 CROSSTRAINER

Naj začne leto 2020 v pravem športnem slogu.

Če je rad v formi ali je atletska postava ena od njegovih želja za prihodnje leto, jo to nedvomno popolno darilo zanj.





Pametna ura Huawei Watch GT 2

Za moškega, ki prisega na eleganco in je hkrati rad v koraku s časom in pametnimi rešitvami.

To je ura, ki zmore več in ki mu bo služila tako v službi v pisarni kot tudi med zahtevnejšimi športnimi aktivnostmi.

Električni brivnik Braun serije 5

Je vedno rad urejen? Je veliko na poti in v službi?

Potem je električni brivnik odlično darilo, saj bo lahko za svoj brezhiben videz poskrbel tudi, ko bo v stiski s časom.

DARILA ZANJO

Ženske obožujejo praktična darila in tudi tista, s katerimi želimo povedati nekaj več. Izbor daril v E-trgovini Telekoma Slovenije razkriva samozavestno žensko, ki se rada razvaja.

Kavni aparat Bosch Espresso

Da bo vsak njen začetek dneva še bolj popoln in poln okusa. Z aparatom za kavo bo njena jutranja rutina dobila čisto nov zagon.

Pametna ura Samsung Galaxy Watch LTE

Elegantna kot kos nakita in pametna ter zmogljiva kot najboljši osebni trener. To je ura, ki si jo bo lahko nadela za vse priložnosti.

Samodejni kodralnik las Philips BHB878/00

Urejenost na vsakem koraku. V trenutku bo lahko svojo pričesko prilagodila različnim stajlingom in se tako počutila kot prava filmska zvezda.

DARILA ZA BABICE IN DEDKE

Izberite darilo, ki bo predvsem uporabno in s katerim boste lahko ves čas v stiku. Pomagajte jima, da bosta tudi v prihodnje v koraku s sodobno tehnologijo, predvsem pa jima omogočite toplo udobje.

Grelna pododeja Beurer UB 190

Da bosta dedek in babica vso zimo na toplem. To je darilo, ki se ga bodo razveselili vsi, ki jih rado zebe in bi z veseljem svojo najljubšo knjigo prebrali v udobni in topli postelji.

Akumulatorski vrtalni vijačnik Bosch EasyDrill 12-2

Da bo dedi lažje opravljal svoj konjiček in da bodo hišna opravila še bolje stekla, mu podarite pripomoček, ki si ga je vedno želel.

Mobitel Doro 7060

Da boste s starši in starimi starši vedno v stiku, jim podarite mobitel z velikimi tipkami, ki ga bodo zlahka upravljali.

Z veseljem se boste slišali vsak dan.

Darila za OTROKE

Zbrali smo darila, ki se bodo nedvomno znašla v pismu za Božička. Nedvomno so lahko naše ideje navdih za odličen nakup.

Set družabnih iger Talking Tom and Friends (5 v 1)

Odlično darilo, v katerem bo sodelovala vsa družina. Podarite otroku zabavo v petih legendarnih družabnih igrah.

Fotoaparat Nikon COOLPIX W150, SD 16 GB

Naj se pustolovščina začne! Svojemu mlademu raziskovalcu podarite fotoaparat, s katerim bo lahko brezskrbno ovekovečil najlepše trenutke v letu 2020.

Sony PlayStation

Igralna izkušnja, kot je še ni bilo. To je darilo za vse ljubitelje računalniških iger ter za vse mlade in malo mlajše igralce, ki obožujejo vznemirljiv svet virtualnosti.

Darila za NAJSTNIKE

Da bodo "kul" in v slogu na prav vsakem koraku. Predvsem pa tudi "live" in v popolnem sožitju z zunanjim svetom.

Bluetooth slušalke JBL

Za poslušanje svoje najljubše glasbe, za telefoniranje na poti do šole ali za gledanje svojih najljubših posnetkov. Bluetooth slušalke so nedvomno obvezen kul pripomoček leta 2020.

Apple iPhone 7

Vrhunski in estetsko dovršen iPhone 7 bo prava izbira za vse najstnike, ki sanjajo o iPhonu. Finančno ugodnejši od svojih naslednikov, vendar kljub temu s popolno izkušnjo. Fotografiranje in objavljanje na družbenih omrežjih bo postalo zabava z veliko začetnico.

Električni skiro Xiaomi PRO

Da bo pot na zmenek lahkotnejša in da bodo v šoli vedno točni. Električni skiro je darilo, ki bi se ga razveselil vsak, ki je naveličan poganjanja kolesa ali vsakodnevnega drenjanja na avtobusu.