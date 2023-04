V hitrostnem računanju tekmovalo več kot 400 otrok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več kot 400 otrok in vsaj še enkrat toliko staršev se je zbralo na 3. Festivalu veščin – Brainobrainfestu, kjer so se otroci med 4. in 14 letom pomerili v hitrostnem računanju.

Tekmovanje je potekalo pod vodstvom direktorice programa Brainobrain za Slovenijo Tee Grbić, ki je leta 2014 program pripeljala v Slovenijo. S 15 centri po vsej Sloveniji, ki jih enkrat tedensko obiskuje več kot tisoč otrok, spodbujajo razvoj leve in desne polovice možganov. Enkrat na dve leti pa se mladi brainobrainovci srečajo na Festivalu veščin in se pomerijo med seboj in predvsem sami s seboj.

Letos je tekmovanje mladih umov obiskal tudi priljubljen slovenski igralec, youtuber, voditelj TV-oddaje Krompir, državni prvak v pomnjenju in rekorder v recitiranju decimalk števila pi Nik Škrlec.

Foto: Mediaspeed



Brainobrain, ki je po svetu večkrat nagrajen program za izobraževanje otrok, izvira iz Indije. Pred 20 leti ga je razvil Anand Subramaniam skupaj s svojima bratoma z željo, da bi mladi ob življenjskih veščinah in učinkovitih NLP-tehnikah razvijali obe možganski polovici. Program se osredotoča na pomembne veščine, kot so koncentracija, spomin, poslušanje, sposobnost učenja, kreativnost in vizualizacija.

Prisotna je bila tudi veleposlanica Indije v Sloveniji Namrata S. Kumar, ki je izrazila zadovoljstvo, da slovenski otroci uživajo in se razvijajo v programu, ki izvira iz njihove dežele. V nagovoru je izrazila podporo otrokom in njihovim staršem, ki se lotevajo zahtevnih nalog in s tem krepijo svoje možgane.

"Vesela sem, da vedno več staršev in učiteljev opaža, da so otroci, ki obiskujejo program Brianobrain, v šoli hitrejši in dalj časa zdržijo pri nekaterih aktivnostih. Spontano začnejo iskati izzive," je dejala Tea Grbić, direktorica programa Brainobrain za Slovenijo. Foto: Mediaspeed

Kako deluje Brainobrain?

Dolgoletna raziskovanja razvoja človekovih možganov so pokazala, da je med obdobjem oblikovanja mentalnega razvoja (4.–14. leta) izjemno pomembno, da se izvaja miselna gimnastika za boljši razvoj možganske kapacitete in s tem enakomeren razvoj leve in desne možganske polovice.

Ker je klasično šolanje večinoma usmerjeno v razvoj leve možganske polovice, ki skrbi za logiko, razumskost in analitičnost, je desna polovica, ki je odgovorna za kreativnost, običajno slabše razvita. Čeprav so v družbi cenjene predvsem človekove lastnosti, ki izhajajo iz leve polovice možganov, je izjemno pomembno, da je dobro razvita tudi desna polovica, saj ima izjemen pomen pri hitrosti učenja, koncentraciji, spominu, intuitivnem reševanju problemov, iskanju rešitev, senzitivnosti, empatiji, iskanju kreativnih rešitev ... Te lastnosti pa ustvarjajo uspešne, kreativne ljudi.

Da bi spodbudili enakomeren razvoj leve in desne hemisfere, so razvili metodo Brainobrain, ki daje izjemne rezultate na več 400 tisoč otrocih po vsem svetu.