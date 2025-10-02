V Ljubljani se bo 16., 17. in 18. oktobra odvil mednarodni simpozij Več stika, manj klika o celostnem pogledu na duševno zdravje otrok in mladostnikov. "Verjamemo, da nas združuje želja omogočati otrokom in mladim odraščanje v zdravem, spodbudnem šolskem okolju, brez prekomerne izpostavljenosti družbenim omrežjem in digitalnim vsebinam, krepiti njihovo voljo, pogum in empatijo ter preprečevati medvrstniško nasilje," so pred dogodkom povedali organizatorji.

Namen simpozija je spodbuditi dialog strokovne in zainteresirane širše javnosti glede duševnega zdravja otrok ter mladine in je hkrati zaključek mednarodnega projekta Interreg Slovenija-Avstrija, CBC4YOUTH, katerega vodilni partner je Waldorfska šola Ljubljana, ostali partnerji pa Center za socialno delo Gorenjska, Psychosoziale Betreuung Liegl&Maric in Waldorfschule Klagenfurt.

Spregovorili bodo znani predavatelji

Spregovorili bodo znani predavatelji, med njimi David Brierley - ustanovitelj platforme »Poesis« za kreativnost v vzgoji in vzgojo za »odpornost«, Godi Keller - eden od vodij uspešnega projekta na področju dela z ljudmi, ki so pristali na robu družbe na Norveškem, predavatelj za učitelje, starše, dijake in otroke širom Evrope, pisatelj, pripovedovalec zgodb, Klemen Lah - profesor na filozofski fakulteti, slovenski literarni zgodovinar, nekdanji specializant gestalt psihoterapije in dolgoletni učitelj, David Martin - svetovno priznan antropozofski zdravnik, predavatelj in raziskovalec na Univerzi v Wittnu. Je pediater, pediatrični hematolog in onkolog, diabetolog, endokrinolog, nevro-oftalmolog, Miran Možina - psihiater, sistemski psihoterapevt, učni terapevt in supervizor, direktor SFU Ljubljana. Je vodja Ambulante POM za psihoterapijo otrok in mladostnikov (POM), kjer nudijo psihoterapevtsko in socialno varstveno pomoč ter podporo otrokom in mladostnikom v stiski.

Na voljo številne delavnice

Udeleženci se bodo na delavnicah srečali s tehnikami in metodami, ki jih je zasnoval že Rudolf Steiner. Iz večletnih izkušenj je namreč razvidno, kako učinkovito podpirajo otrokov razvoj, krepijo voljo, vztrajnost in sposobnost opazovanja. Med delavnicami bodo:

Bothmer – gibanje za zdravje in veselje, delo z glino, cirkuška pedagogika, poskusi pri pouku naravoslovja, prstne igre, terapevtsko slikanje, kako vzpostaviti pristen stik z otroki, šolski orkester, učenje z gibanjem, risanje form, pletenje s prsti za povezave v možganih in številne druge. Seznam vseh delavnic si poglejte na spodnjem seznamu.

Po delavnicah bo sledila tudi okrogla miza, na kateri bodo sodelujoči strokovnjaki s posameznih področij in aktivni udeleženci v projektu predstavili delo projekta in ustvarjene priročnike z nasveti za starše, učitelje in otroke ter mladostnike – kako delovati za zdrav duševni razvoj. Priročniki bodo brezplačno na voljo na spletnih straneh projektnih partnerjev.

Udeleženci simpozija bodo po končanem simpoziju dobili potrdilo o aktivni udeležbi na mednarodnem simpoziju (16 pedagoških ur predavanj in delavnic z aktivno udeležbo). Glede na to, da je simpozij organiziran v sklopu projekta CBC4YOUTH, ki je sofinanciran s strani EU, je vaš prispevek za udeležbo izjemno nizek in pokriva le stroške, ki niso kriti s strani projekta (najem prostorov, materiali za delo na delavnicah …).

Prispevek za udeležbo znaša 120 evrov, za študente je enoten prispevek 60 evrov.



Zaradi omejenega števila so nujne predhodne prijave na: https://forms.gle/DGnxjirVdtzx58447.