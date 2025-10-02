Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Četrtek,
2. 10. 2025,
16.03

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
tehnologija predavanje medvrstniško nasilje otroci simpozij

Četrtek, 2. 10. 2025, 16.03

3 minute

V Ljubljani mednarodni simpozij Več stika, manj klika

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
otrok mobitel varnost | "Verjamemo, da nas združuje želja omogočati otrokom in mladim odraščanje v zdravem, spodbudnem šolskem okolju, brez prekomerne izpostavljenosti družbenim omrežjem in digitalnim vsebinam," so prepričani organizatorji simpozija. | Foto Getty Images

"Verjamemo, da nas združuje želja omogočati otrokom in mladim odraščanje v zdravem, spodbudnem šolskem okolju, brez prekomerne izpostavljenosti družbenim omrežjem in digitalnim vsebinam," so prepričani organizatorji simpozija.

Foto: Getty Images

V Ljubljani se bo 16., 17. in 18. oktobra odvil mednarodni simpozij Več stika, manj klika o celostnem pogledu na duševno zdravje otrok in mladostnikov. "Verjamemo, da nas združuje želja omogočati otrokom in mladim odraščanje v zdravem, spodbudnem šolskem okolju, brez prekomerne izpostavljenosti družbenim omrežjem in digitalnim vsebinam, krepiti njihovo voljo, pogum in empatijo ter preprečevati medvrstniško nasilje," so pred dogodkom povedali organizatorji.

Namen simpozija je spodbuditi dialog strokovne in zainteresirane širše javnosti glede duševnega zdravja otrok ter mladine in je hkrati zaključek mednarodnega projekta Interreg Slovenija-Avstrija, CBC4YOUTH, katerega vodilni partner je Waldorfska šola Ljubljana, ostali partnerji pa Center za socialno delo Gorenjska, Psychosoziale Betreuung Liegl&Maric in Waldorfschule Klagenfurt.

Spregovorili bodo znani predavatelji 

Spregovorili bodo znani predavatelji, med njimi  David Brierley - ustanovitelj platforme »Poesis« za kreativnost v vzgoji in vzgojo za »odpornost«, Godi Keller - eden od vodij uspešnega projekta na področju dela z ljudmi, ki so pristali na robu družbe na Norveškem, predavatelj za učitelje, starše, dijake in otroke širom Evrope, pisatelj, pripovedovalec zgodb, Klemen Lah - profesor na filozofski fakulteti, slovenski literarni zgodovinar, nekdanji specializant gestalt psihoterapije in dolgoletni učitelj, David Martin - svetovno priznan antropozofski zdravnik, predavatelj in raziskovalec na Univerzi v Wittnu. Je pediater, pediatrični hematolog in onkolog, diabetolog, endokrinolog, nevro-oftalmolog, Miran Možina - psihiater, sistemski psihoterapevt, učni terapevt in supervizor, direktor SFU Ljubljana. Je vodja Ambulante POM za psihoterapijo otrok in mladostnikov (POM), kjer nudijo psihoterapevtsko in socialno varstveno pomoč ter podporo otrokom in mladostnikom v stiski. 

Na voljo številne delavnice 

Udeleženci se bodo na delavnicah srečali s tehnikami in metodami, ki jih je zasnoval že Rudolf Steiner. Iz večletnih izkušenj je namreč razvidno, kako učinkovito podpirajo otrokov razvoj, krepijo voljo, vztrajnost in sposobnost opazovanja. Med delavnicami bodo:

Bothmer – gibanje za zdravje in veselje, delo z glino, cirkuška pedagogika, poskusi pri pouku naravoslovja, prstne igre, terapevtsko slikanje, kako vzpostaviti pristen stik z otroki, šolski orkester, učenje z gibanjem, risanje form, pletenje s prsti za povezave v možganih in številne druge. Seznam vseh delavnic si poglejte na spodnjem seznamu

Po delavnicah bo sledila tudi okrogla miza, na kateri bodo sodelujoči strokovnjaki s posameznih področij in aktivni udeleženci v projektu predstavili delo projekta in ustvarjene priročnike z nasveti za starše, učitelje in otroke ter mladostnike – kako delovati za zdrav duševni razvoj. Priročniki bodo brezplačno na voljo na spletnih straneh projektnih partnerjev. 

Udeleženci simpozija bodo po končanem simpoziju dobili potrdilo o aktivni udeležbi na mednarodnem simpoziju (16 pedagoških ur predavanj in delavnic z aktivno udeležbo). Glede na to, da je simpozij organiziran v sklopu projekta CBC4YOUTH, ki je sofinanciran s strani EU, je vaš prispevek za udeležbo izjemno nizek in pokriva le stroške, ki niso kriti s strani projekta (najem prostorov, materiali za delo na delavnicah …).

Prispevek za udeležbo znaša 120 evrov, za študente je enoten prispevek 60 evrov.

Zaradi omejenega števila so nujne predhodne prijave na: https://forms.gle/DGnxjirVdtzx58447.
Medvrstniško nasilje v Celju
Novice Psihologinja Tina Pirc: Namesto da bi se počutili krive, si rečejo, da ni bilo tako hudo
otroci in mobilni telefon
Novice Uporaba mobilnih telefonov v slovenskih šolah: vse več prepovedi, a vsaka šola po svoje
otroško nasilje
Novice Zaščitite svojega otroka pred medvrstniškim nasiljem: podrobni nasveti strokovnjakov
 
tehnologija predavanje medvrstniško nasilje otroci simpozij
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.