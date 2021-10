Kolo ali skiro? Kaj izbrati?

Konkurenca med prevoznimi sredstvi je najočitnejša takrat, ko primerjamo prevozna sredstva, ki so si podoba v ključnih značilnostih. To pa se nanaša prav na številna lahka prevozna sredstva, ki jih je danes po mestnih središčih vse več. Še posebej prevladujejo kolesa in različni tipi skirojev. Za katerega se odločiti? Poglejmo pluse in minuse vsakega od njiju. Vsekakor je prednost obeh, če ne govorimo o električnih različicah, da sta trajnostno naravnana, predvsem pa spodbujata aktivno preživljanje prostega časa.



Zavarovanje MIKROmobilnosti je vezano na osebo, ne na prevozno sredstvo. Foto: Getty Images

Jesensko muhasto vreme prinaša spolzke ceste



eno- ali dvosledna kolesa in e-kolesa (do 0,25 kW in 25 km/h),

skiroje, rolke, monokolesa in

Tako lahko izbirate med široko paleto trajnostnih in za uporabno preprostih prevoznih sredstev, ki lahko predstavljajo ekološko alternativo standardnim oblikam prevoza z motornimi vozili, ob čemer ste lahko na svoji poti še vedno ustrezno zavarovani.

Če uporabljate kombiniran prevoz, pomislite tudi na praktičnost. Foto: Getty Images

Kombiniran prevoz na delo

Čeprav je kolo izrazito uveljavljeno prevozno sredstvo, morda marsikomu ne ustreza zaradi manjše prilagodljivosti, kadar govorimo o kombiniranem prevozu. Če se na svoji vsakodnevni poti ne morete izogniti uporabi avtomobila, vlaka ali avtobusa, bo kombiniranje dela vožnje s kolesom lahko precej težavno.

V teh primerih je izjemnega pomena zložljivost prevoznega sredstva oziroma njegova oblika, ki je lažje prenosljiva, tako da se ga lažje vzame s seboj na vlak, avtobus ali avto. Zagotovo je pri kombiniranem prevozu lažja uporaba zložljivega skiroja, morda celo rolke. Vseeno pa velja izpostaviti, da obstajajo tudi zložljiva kolesa, za katera niti ni nujno, da so višjega cenovnega ranga. Še vedno pa ni zanemarljiv dejavnik teže in okornosti, ki ni enak pri vseh zložljivih prevoznih sredstvih.

Nevarnost na cesti

Razlog številka ena, zaradi katerega se številni, sicer kolesarjenju naklonjeni posamezniki ne odločijo za to obliko prevoza, je nič drugega kot nevarnost na cesti. Nesreče med kolesarji niso redke. Njihova varnost presega zgolj njihove sposobnosti in način vožnje. Odvisna je namreč tudi od drugih soudeleženih voznikov v prometu in ne nazadnje tudi od prometne infrastrukture.

Ali vaša pot na delo predvideva vožnjo po kolesarski stezi ali cesti? Foto: Getty Images

Pomanjkanje kolesarskih stez kolesarja hitro prisili v to, da se vozi na cesti skupaj s preostalimi motornimi vozili, kar marsikaterega kolesarja, še posebej ob prometnih konicah, odvrne od uporabe kolesa. V takem primeru je dobra alternativa skiro, seveda ne električni, s tem se prav tako lahko vozite le po kolesarskih stezah, poteh ali ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju.

Preden se odpravite na pot, vedno preverite gume in zavore. Foto: Getty Images

Nosite s seboj orodje za hitro popravilo?

Dejstvo je, da ima skiro manj sestavnih delov, zato je njegovo vzdrževanje preprostejše. Preveriti morate gume ter zavore in že se lahko odpravite na pot. Hkrati tudi kolesa dandanes ne potrebujejo več dosti vzdrževanja.

Nenapisano pravilo pravi, da morajo kolesarji s seboj vedno imeti osnovno orodje za morebitno hitro popravilo gume ali drugega dela kolesa. Je to nekaj kar z lahkoto dodate v svoj nahrbtnik? Odvisno od vas samih. Pomislite pa tudi na to, kako se oblečete, preden greste na pot. Bolj ohlapna oblačila se lahko ujamejo med špice na kolesu ali pa se umažejo na verigi.

Raje sedite ali stojite?

Pri iskanju odgovora na vprašanje, ali je za vas bolj ustrezno kolo ali skiro, je vse odvisno od vas, od tega, kaj vam ustreza bolj in kaj sploh ne. Vožnja v avtomobilu v kombinaciji z modernimi delovnimi mesti pomeni, da večina med nami veliko časa preživi v sedečem položaju. Pokončno držo med vožnjo vam lahko omogoči skiro, pri uporabi katerega se boste tudi izognili boleči zadnjici, ki je lahko posledica pogostega kolesarjenja. Medtem ko za nekatere to ni ovira, je lahko za druge ključen negativni dejavnik pri izbiri prevoznega sredstva.

Kolo ali skiro? Odvisno je od vaš, vaše poti in vaših želja. Foto: Getty Images

Seveda pa na drugi strani pokončna drža ni najbolj aerodinamična, morda se lahko zaradi nje počutite tudi neprijetno. Prav tako skiro ni toliko priročen pri daljših razdaljah. Je pa z njega lažje na hitro sestopiti, saj so noge ves čas ob tleh. A naj vas to ne zavede. Hiter sestop ni nekaj, kar bi se delalo med vožnjo, skiro morate prav ustaviti, šele nato sestopiti, sicer se lahko poškodujete.

Naj vas vodi vaša pot

Tako kot tudi drugod v življenju je tudi pri izbiri trajnostnega in mikro prevoznega sredstva na koncu vse odvisno od vas samih in vaše poti, tiste poti, ki vas vsak dan vodi na delo, v šolo in nazaj domov. Izberite torej tisto prevozno sredstvo, ki najbolj ustreza vaši poti in vašim željam, saj boste vi tisti, ki se boste z njim vozili. Vsekakor pa poskrbite za ustrezno zavarovanje mikroMOBILNOSTi, saj na poti niste nikoli sami, predvsem pa ne morete vplivati na muhasto vreme, ki nam rado ponagaja še posebej jeseni in spomladi.