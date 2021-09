So tudi vam starši govorili, da med učenjem nikar ne poslušajte glasbe, saj se tako ne boste nič naučili? Ali danes to sami pripovedujete svojim otokom? Je v tem kaj resnice? Preverili smo, ali je poslušanje glasbe med učenjem in delom koristno ali je to le še eden v vrsti motečih dejavnikov, ki negativno vplivajo na našo koncentracijo. Odgovor ni preprost.

Mnogi med nami so prepričani, da je glasba učinkovito orodje, ki izboljša naš proces učenja in dela. Spet drugi menijo, da jih glasba moti, dekoncentrira. Dejstvo je, da glasba izboljša počutje, veča motivacijo, pozitivno vpliva celo na spomin, saj stimulira delovanje možganov, hkrati pa pomaga pri odpravljanju bolečine in celo utrujenosti.

Na tej podlagi bi lahko hitro sklepali, da glasba torej zagotovo pomaga tudi pri učenju. A ni vse tako preprosto. Glasba namreč na različne ljudi vpliva različno, zato je odgovor na naše vprašanje kompleksnejši kot zgolj da ali ne. Nekaj pa zagotovo drži. Nekatere zvrsti glasbe povečujejo koncentracijo, stimulirajo delovanje spomina in na splošno pozitivno vplivajo na pripravljenost za delo, zato na svojem namiznem računalniku Huawei MateStation S nikar še ne ugasnite predvajanja glasbe.

Prednosti poslušanja glasbe

Na žalost ne obstaja vnaprej določen seznam pesmi, ki bi vam pomagal pri pomnjenju učne snovi za zgodovino ali kateregakoli drugega predmeta. Vseeno pa lahko glasba posredno pomaga pri učenju. Spodbuja namreč nekatera občutja, ki lahko močno vplivajo na vašo sposobnost učenja ali dela.

Tako kot se za uspešno učenje lahko nagradite z najljubšim obrokom, se lahko nagradite tudi s poslušanjem najljubše glasbe. Uporabite glasbo za motivacijo. Foto: Getty Images

Lahko vas motivira. Ste se kdaj spodbujali za učenje tako, da ste sami sebi obljubili nagrado, če boste uspešno in pravočasno končali učenje? Morda ste si za uspešno učenje obljubili najljubše kosilo med odmorom ali ogled novega dela najljubše serije po končanem učenju. Raziskave so pokazale, da tudi poslušanje glasbe v naših možganih aktivira center za nagrajevanje, in sicer na enak način kot vse druge stvari, ki jih imamo radi.

Ocenite, koliko časa potrebujete, da se naučite neko snov. Nato si nastavite opomnik. Če boste uspešno končali učenje do predvidene ure, se nagradite s poslušanjem svoje najljubše glasbe.

Glasba izboljša vaše razpoloženje. Znano je, da glasba pomaga pri odpravljanju stresa in spodbuja pozitivno razpoloženje. Prav to pa je ključ do uspešnega učenja. Ko se počutite dobro, so tudi vaši rezultati boljši. Učenje snovi, ki je ne razumete prav dobro, vas zagotovo spravlja v stres. Takrat si privoščite malo glasbe, ki vas bo sprostila in s čimer se bo povečala učinkovitost vašega učenja in dela.

Z glasbo do večje osredotočenosti. Poslušanje glasbe, še posebej klasične glasbe, spodbuja naše možgane, da so bolj osredotočeni na posamezne detajle, hkrati pa tudi pozitivno vpliva na posameznikovo sposobnost sklepanja. Posredno nam tako pomaga pri razumevanju nove snovi. S pomočjo osredotočenosti na posamezne detajle in njihovega povezovanja v celoto bomo tako s podzavestnim sklepanjem hitro in lažje sami prišli do novih spoznanj in odgovorov.

Pomnjenje novih informacij je boljše ob glasbi. Določene zvrsti glasbe omogočajo boljše pomnjenje in pozitivno vplivajo tudi na druge kognitivne sposobnosti. Glasba namreč stimulira možgane na enak način kot redna vadba mišice. Privoščite si tako kognitivno razgibavanje.

Glasba lahko na učenje vpliva tudi negativno

Lahko vas moti. Znano je, da je glasba učinkovito orodje, ko smo žalostni ali v stresu in se moramo zamotiti. Distrakcija pa zagotovo ni nekaj, kar si želimo pri učenju. Pri zahtevnejših nalogah se zato raje izognite glasni in hitri glasbi.

Lahko slabo vpliva na delovni spomin. Delovni spomin uporabljamo takrat, ko se poskušamo spomniti na točke na seznamu, posamezne korake pri reševanju matematičnega problema ali zaporedja dogodkov. Poslušanje glasbe lahko okrni sposobnost vašega delovnega spomina. Če si že tako težko zapomnite in prikličete informacije, potem med učenjem raje ne poslušajte glasbe.

Poslušanje glasbe prilagodite sposobnostim svojega delovnega spomina. Foto: Getty Images

Glasba lahko negativno vpliva na bralno razumevanje. Še posebej glasna in hitra glasba ali glasba z besedilom lahko oteži naše bralno razumevanje. Ko se pripravljate na branje težjih besedil, si raje prižgite klasično in umirjeno glasbo.

Kakšna glasba deluje najbolje?

Poslušanje glasbe med delom ali študijem torej ne bo imelo vedno enakega vpliva. Veliko je odvisno od vas samih, pa tudi od tega, kaj točno boste počeli oziroma se učili. Če glasbo radi poslušate, potem se ji ni treba odpovedati. Tukaj je nekaj praktičnih nasvetov za prijetno poslušanje glasbe, ki vam bo pomagala do dobrih učnih rezultatov.

Izogibajte se glasbi z besedilom.

Izberite počasno, instrumentalno glasbo.

Izogibajte se glasbi, ki pogosto spreminja ritem.

Znižajte glasnost.

Izberite glasbo, ki v vas ne izzove močnih čustev.

Če je mogoče, izberite seznam, ki ne bo vključeval oglasov.

Namesto glasne glasbe z besedilom raje izberite tišjo instrumentalno glasbo. Foto: Getty Images

Preizkusite naslednje zvoke

Če vam glasba ne pomaga pri koncentraciji, vseeno pa vas moti tišina med učenjem ali delom, lahko na spletu poiščete tudi druge zvoke:

zvoke narave (dež, valovi, rečni tok, ptičje čivkanje in šumenje lista …),

beli šum,

binauralne tone – glasbena iluzija, ki nastane ob predvajanju dveh tonov različnih frekvenc.

