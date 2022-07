Zala in Gašper blestita v novi mednarodni kampanji za Zalando "Poletje je v tebi"

Oglasno sporočilo

Zalando, vodilna evropska modna pratforma, praznuje prvo obletnico v Sloveniji z novo kampanjo "Poletje je v tebi", ki je bila posneta v Zagrebu. S pisano mednarodno zasedbo ustvarjalcev ter talentov iz Slovenije, Hrvaške, Slovaške in Litve želi Zalando navdušiti vse slovenske ljubitelje mode, da odkrijejo svoje veselje do izražanja skozi modo.

Najnovejša kolekcija Zalando poudarja pozitivno energijo in uživanje v tistih malih stvareh, ki naredijo poletje tako posebno. Sproščeno poležavanje na plaži, izbiranje novih kopalk, odkrivanje novih poti za tek okoli jezera ali deljenje nepozabnih trenutkov s prijatelji v mestu.

Zalando praznuje svojo prvo obletnico na slovenskem trgu z raznoliko zasedbo lokalnih talentov, ki predstavljajo svoje poletne stile. Izbrani so bili litvanska glasbenika Monique in Donny Montell, slovaški vplivnež Expl0ited, slovaška manekenka in plesalka Yasmine Taty in glasbeniki Zea, Yael in Emma Drobna, litvanska aktivistka za pozitivno sprejemanje telesa Dovilė Tiriūtė in seveda slovenska glasbenika Zala & Gašper, hrvaški igralec Slavko Sobin ter hrvaška TV-voditeljica, glasbenica in družbena aktivistka Ido Prester.

Zala & Gašper pravita: "Všeč nama je, da sva izkusila sodelovanje z Zalandom v Zagrebu kot slovenska predstavnika. Tam sva spoznala veliko ljudi, ki jim je pomembno izražanje samega sebe, da si dovolijo biti to, kar so. To je vrednota, ki ji tudi sama dajeva velik pomen. Vsak lahko najde nekaj zase in vsak je lahko ustvarjalen, drugačen, samosvoj."

Daniel Roginski, generalni direktor Zalanda za Slovenijo: "Odkar smo lansko leto predstavili Zalando na slovenskem trgu, Slovencem prinašamo navdih in možnost, da se izražajo z modo, z 2.000 blagovnimi znamkami, od velikih mednarodnih znamk do lokalnih slovenskih oblikovalcev in trgovcev, ki jih najdejo na naši platformi. Najnovejša kampanja "Poletje je v tebi" z Zalo in Gašperjem ter drugimi talenti ponazarja naš cilj, da smo izhodiščna modna točka, pri tem da nudimo tako navdih kot tudi najširši modni asortiman."

Kampanja "Poletje je v tebi" zajema raznolikost mode, ki jo Zalando ponuja – široko ponudbo, ki vključuje vse, od brezčasnih oblikovalcev do oblačil za plažo, funkcionalnih zunanjih oblačil pa do najnovejše ulične mode. Tako sporočamo, da vsak lahko najde svoj najljubši stil.

Kampanja je bila posneta na prepoznavnih lokacijah hrvaške prestolnice – na Bundeku, v Gornjem gradu, v Novem Zagrebu in Richter House. Potekala bo na šestih evropskih trgih (Hrvaška, Estonija, Latvija, Litva, Slovaška in Slovenija), od 1. junija kar 6 do 8 tednov in bo vidna na številnih kanalih. Vključevala bo digitalne, PR, družbene medije, vsebine spletnih vplivnežev, radio in spletno mesto Zalando ter posebno podstran, ki bo predstavljala poletni izbor nastopajočih.

