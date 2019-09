Vsi so nori na njih: top 4 najboljše denarnice v letu 2019, ki jih morate imeti!

Oglasno sporočilo

Denarnica je eden izmed obveznih moških dodatkov. Ne glede na to, ali sledite modi ali ne, morate poskrbeti, da bo vaša denarnica vedno urejena, saj lahko umazana in prenatrpana denarnica pokvari kateri koli slog. Enako velja za zmenke ali večerjo s poslovnimi partnerji.

Letošnji nagrajenci, ki rušijo prodajne rekorde in s svojo priljubljenostjo zasenčijo elitne oblikovalske modele, so del omejene znamke Hugo Gerard, ki je znana po ustvarjanju izdelkov najboljše in najvišje kakovosti. Te denarnice dokazujejo, da vam ni treba porabiti veliko denarja za kakovostno, funkcionalno in elegantno dodatno opremo! Spodaj predstavljamo pregled najbolj priljubljenih denarnic v tej sezoni, ki jemljejo dih s svojimi dizajni in uporabnostjo.

1. Hamilton – elegantna moška denarnica

Elegantna in funkcionalna denarnica z izjemno prefinjenim videzom, v katero lahko shranite ves svoj denar in veliko kartic. Brezhibno se prilega žepu torbice, suknjiča ali sprednjih hlač, saj ne ustvarja gub. Ta kakovostna in trpežna denarnica je najljubši dodatek gospodov in poslovnih moških, ki se ne ločijo od nje.

Oblikovanje in izdelava: elegantno oblikovana denarnica črne barve, ki ji daje prefinjen in sofisticiran pridih, očara s svojim močnim videzom in pregledno notranjostjo. Ima preproste in minimalistične dodatke. Prilega se skoraj vsakemu slogu. Izdelana je iz vrhunskega materiala, odpornega proti obrabi. Okrepljena je s kakovostno zadrgo, ki varuje vaše kartice in denar. Je trpežna in bo trajala leta.

Namen: v njej lahko nosite denar, kreditne kartice, dokumente in druge drobnarije. Vsebuje 10 predelkov za ustrezno shranjevanje kreditnih kartic in osebnih dokumentov, dva večja predelka za shranjevanje bankovcev in kompakten predal za kovance.

Kje kupiti in po kakšni ceni: brezhibno denarnico Hamilton lahko naročite na uradni spletni strani, na kateri lahko dobite ta krasni izdelek z dodatnim 50-odstotnim popustom.

Ocena: 10/10

2. Everett - stilska denarnica

Ena stvar je gotova: na prvi pogled se boste zaljubili v to vrhunsko izdelano denarnico, ki je nedvomna izbira za vsakega moškega. Zapeljiv videz moderne denarnice se zgleduje po sijajnih denarnicah znanih svetovnih blagovnih znamk, ki jih nosijo pripadniki svetovne elite. Na eni strani prinaša odmerek elegance in na drugi odlične kakovosti.

Oblikovanje in izdelava: moška denarnica Everett očara s svojim nenavadnim dizajnom in preprostostjo. Krasi jo klasičen, modni pregibni dizajn. Je zanesljiva in dobre kakovosti. Vse stvari bodo na enem mestu, tako da se vam ni več treba bati, da bodo kartice in denar kar padli iz denarnice. Narejena je iz visokokakovostnih materialov. Na zunanji strani ima rahlo teksturo, tako da vam ne bo zdrsnila iz rok.

Namen: idealna je za nošenje bankovcev. S seboj lahko vzamete tudi številne kreditne kartice, obvezne osebne dokumente, vizitke in druge malenkosti. Vsebuje dva predelka za shranjevanje večje količine bankovcev, 10 držal za kartice in prostor za fotografijo ljubljene osebe ali trenutka.

Kje kupiti in po kakšni ceni: stilske denarnice Everett lahko naročite izključno na uradni spletni strani. Če pohitite, lahko v dveh ali treh dneh ujamete popust in denarnico dobite na domači naslov.

Ocena: 9,4/10

3. KottX - denarnica za kartice s kovinskim etuijem

V zadnjem času so hit tanke denarnice, v katerih lahko nosite vse svoje kartice in nekaj velikih bankovcev, ki jih skoraj ne boste nikoli opazili v žepu kavbojk ali lahkih poletnih hlač. Tovrstne denarnice prav tako ne bodo na noben način ovirale vašega gibanja. Ena izmed njih je minimalistična denarnica KottX, ki je zagotovo številka ena v tej kategoriji.

Oblikovanje in konstrukcija: pametna zasnova te minimalistične denarnice vam omogoča, da v njej nosite več različnih kartic. Ima kovinski etui, obložen s kakovostnim mehkim materialom, ki ima zaobljene robove, zaradi česar je popolnoma eleganten in dobro ščiti vašo denarnico in kartice v primeru padca.

Namen: lep videz in razkošen dizajn nista edina razloga, da jo vsi obožujejo. Posebej zasnovana denarnica za kartice omogoča hiter in enostaven dostop do kartic z enim klikom na dnu. Kartice se bodo pojavile in jih lahko enostavno vzamete ven. Ima prostoren predal za shranjevanje več kartic, dva predalčka za shranjevanje ene kartice in kovinsko ohišje, ki bo tesno držalo več velikih bankovcev.

Kje kupiti in po kakšni ceni: omejeno izdajo minimalistične denarnice KottX lahko naročite na uradni spletni strani. Ta mesec je na voljo po polovični ceni.

Ocena: 9,5/10

Moška denarnica, ki v svetu mode absolutno prevladuje s svojo kakovostjo in prefinjenim videzom, za katero sta značilna preglednost in preprostost. Izžareva slog in klasiko ter je popoln spoj športnega in elegantnega. S svojo osupljivo zasnovo izpolnjuje najvišje standarde. Nikakor ne zaostaja za veliko dražjimi modeli denarnic. Namenjena je mestnim in elegantnim moškim, ki pri nakupovanju iščejo malo glamurja.

Oblikovanje in izdelava: zaradi svoje klasične zasnove ta večnamenska denarnica ustreza popolnoma vsakemu modnemu izrazu. Edward Wallet je visokokakovosten in uporaben modni dodatek, ki ga odlikujeta mehkoba in trajnost!

Namen: luksuzna denarnica Edward vsebuje dva predalčka za bankovce, šest držal za kartice in prostor za shranjevanje fotografije.

Kje kupiti in po kakšni ceni: luksuzno denarnico Edward lahko naročite na uradni spletni strani. Zaradi velikega povpraševanja so zaloge vse manjše, zato pohitite in zgrabite svoj izvod po promocijski ceni.

Ocena: 9,7/10

Naročnik oglasnega sporočila je Net Sales.