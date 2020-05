Vsi so nori na njih: Top 3 vrhunske denarnice v letu 2019, ki jih morate imeti!

Oglasno sporočilo

Denarnica je eden izmed obveznih moških dodatkov. Ne glede na to, ali sledite modi ali ne, morate poskrbeti, da bo vaša denarnica vedno urejena, saj lahko umazana in prenatrpana denarnica pokvari katerikoli slog. Enako velja za zmenke z osebo nasprotnega spola ali večerjo s poslovnimi partnerji.

Letošnji nagrajenci, ki rušijo prodajne rekorde in s svojo priljubljenostjo zasenčijo elitne oblikovalske modele, so del omejene znamke Hugo Gerard, ki je znana po ustvarjanju izdelkov najboljše in najvišje kakovosti. Te denarnice dokazujejo, da vam ni treba porabiti veliko denarja za kakovostno, funkcionalno in elegantno dodatno opremo! Spodaj predstavljamo pregled najbolj priljubljenih denarnic v tej sezoni, ki jemljejo dih s svojimi dizajni in funkcijami.

1. Hamilton – elegantna moška denarnica

Elegantna in funkcionalna denarnica z izredno prefinjenim videzom, v katero lahko shranite ves svoj denar in veliko kartic. Brezhibno se prilega žepu torbice, suknjiča ali hlač, saj ne ustvarja gub. Ta kakovostna in trpežna denarnica je najljubši dodatek gospodov in poslovnih moških, saj se ne ločijo od nje.

Oblikovanje in izdelava: Elegantno oblikovana denarnica črne barve, ki ji daje prefinjen in sofisticiran pridih, očara s svojim močnim videzom in pregledno notranjostjo. Ima preproste in minimalistične dodatke. Prilega se skoraj vsakemu slogu. Izdelana je iz vrhunskega materiala, odpornega proti obrabi. Okrepljena je s kakovostno zadrgo, ki varuje vaše kartice in denar. Je trpežna, zato jo boste uporabljali še leta.

Namen: V njej lahko nosite denar, kreditne kartice, dokumente in druge drobnarije. Ima deset predelkov za ustrezno shranjevanje kreditnih kartic in osebnih dokumentov, dva večja predelka za shranjevanje bankovcev in kompakten predal za kovance.

Kje kupiti in po kakšni ceni: Brezhibno denarnico Hamilton lahko naročite na uradni spletni strani, na kateri lahko dobite ta krasni izdelek z dodatnim 50-odstotnim popustom.

Ocena: 10/10

2. Everett – stilska denarnica

To velja zagotovo: Na prvi pogled se boste zaljubili v to vrhunsko izdelano denarnico, ki je nedvomno prava izbira vsakega moškega. Zapeljiv videz moderne denarnice se zgleduje po čudovitih denarnicah znanih svetovnih blagovnih znamk, ki jih nosijo pripadniki svetovnega "jet seta". Po eni strani deluje elegantno, po drugi pa je odlične kakovosti.

Oblikovanje in izdelava: Moška denarnica Everett očara s svojim nenavadnim dizajnom in preprostostjo. Krasi jo klasični, modni pregibni dizajn. Je zanesljiva in dobre kakovosti. Vse stvari bodo na enem mestu, tako da se vam ni več treba bati, da bodo kartice in denar kar padli iz denarnice. Narejena je iz visokokakovostnih materialov. Na zunanji strani ima rahlo teksturo, tako da vam ne bo zdrsnila iz rok.

Namen: Idealna je za nošenje bankovcev. S seboj lahko vzamete tudi številne kreditne kartice, obvezne osebne dokumente, vizitke in druge malenkosti. Ima dva predelka za shranjevanje večjih količin bankovcev, deset držal za kartice in prostor za fotografijo ljubljene osebe ali trenutka.

Kje kupiti in po kakšni ceni: Stilske denarnice Everett lahko naročite izključno na uradni spletni strani . Če pohitite, lahko v dveh ali treh dneh ujamete popust in denarnico dobite na domači naslov.

Ocena: 9,4/10

3. Tesoro – moška denarnica elegantne izdelave

Moderna denarnica na preklop, preprostega videza, čistih in jasnih linij ter visoke funkcionalnosti je prevladujoč kos med priljubljenimi moškimi dodatki. Odlično je organizirana in bogato opremljena s številnimi predelki za vse vaše dragocenosti. Brezhibno se prilega v prednji žep in tudi ko je popolnoma napolnjena, ne bo izgubila svoje oblike.

Dizajn in izdelava: Preprost dizajn klasičnega videza je vse, kar človek potrebuje. Narejena je iz kakovostnega materiala, ki zagotavlja trajnost ter dolgo življenjsko dobo. Zadrge in kakovostna zaponka bodo poskrbele za varnost vaših dragocenosti.

Namen: Kakovostna notranjost moške denarnice Tesoro ima prostoren predal za bankovce, predal za kovance, dva predela za shranjevanje SIM-kartic, 14 predelkov za plačilne kartice in osebne izkaznice ter dva pregledna razdelka za fotografije.

Kje kupiti in po kakšni ceni: Elegantna Tesoro denarnica ni na voljo v trgovinah. Kupite jo lahko samo prek spleta na uradni strani. Trenutno poteka promocijska akcija, tako da je ta denarnica na voljo s 50-odstotnim popustom.

Ocena: 9,65/10

Naročnik oglasnega sporočila je Net Sales.