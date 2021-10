Vroči trendi prihajajoče zime

Najnovejšo kolekcijo Reserved so z razlogom posneli ob vznožju ledenika Hintertux. Na fotografijah, za katere je zaslužen Mateusz Stankiewicz, vidimo oblačila, ki so jih navdihnile razne smučarske kombinacije. Kolekcija Après-ski je sestavljena iz jaken, hlač, brezrokavnikov in kombinezonov z unikatnimi teksturami, kot protiutež pa smo dodali mehke, na otip prijetne pletenine.

Celotna kolekcija je ustvarjena na način, da je čim bolj funkcionalna in udobna za nošenje, vendar še vedno izstopa s posebnimi teksturami in bleščicami.

Kolekcija ponuja nešteto možnosti kombiniranja individualnih kosov, kar je glavni značaj smučarskih kombinacij. Zahvaljujoč stilistu Michału Kuśu lahko v fotografijah kolekcije najdete navdih za stiliranje. V kolekciji boste našli krajše in daljše podložene jakne, mehke plašče, pletene komplete, pa tudi bolj elegantne kose z bleščicami. Ti so zanimivo stilirani in se vklapljajo v športni stil kolekcije. Letošnjo zimo je v ospredju slojevito oblačenje, ki vam zagotavlja, da vas ne bo zeblo.

To bodo barve te zime

Barvna paleta se osredotoča na odtenke rožnate, lila, bordo in bež barve, dodali pa smo tudi malo modre in antracitno črne. Barve se lesketajo in v kombinaciji s teksturo flisa popolno ujamejo žarke svetlobe. Vzorci so po večini enobarvni – v ospredju sta prešita in pletena tekstura in etno slog.

Praktični modni dodatki so pomemben del kolekcije: pletene rokavice, prešite torbe, torbe iz umetnega krzna ter snežni škornji. Dodatki, ki idealno zaokrožijo kolekcijo, so na voljo v isti barvni paleti kot oblačila.

Zimska kolekcija tudi za hišne ljubljenčke

Šele drugič v zgodovini našega podjetja pa smo pripravili tudi kolekcijo za pse. Sestavljena je iz prešitih jaken in bordo barve v kombinaciji z rožnato. Oblačila se zapenjajo na trebuščku in so na voljo v štirih velikostih.

Kolekcija Après-ski je na voljo od 26. 10. 2021 na spletu www.reserved.com/si/sl/ in v izbranih poslovalnicah.