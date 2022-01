Vrhunske blagovne znamke po ugodnih cenah – odpiramo HalfPrice prodajalno v Sloveniji

Oglasno sporočilo

HalfPrice je sodoben koncept prodajaln, ki ga je razvilo podjetje CCC v izvencenovnem segmentu, ki ponuja široko paleto izdelkov s popusti do 80 %. Ponudba vključuje oblačila, obutev, modne dodatke, kozmetiko, hrano, igrače in opremo za dom. Zaslugo lahko pripišemo HalfPrice ekipi trgovcev in trendseterjev, ki sodelujejo z blagovnimi znamkami z vsega sveta. Vsakodnevno iščejo nove trende in se pogajajo o ugodnih cenah.

Paleta izdelkov v trgovinah HalfPrice se sproti dopolnjuje in se zelo hitro spreminja. "Značilnost naše verige je, da so številni izdelki na voljo samo kot posamezni artikli. Zato priporočamo reden obisk HalfPrice prodajaln. Trudimo se, da je naša ponudba čim bolj privlačna in raznolika. Upamo, da bo naš koncept pomagal osvojiti srca slovenskih lovcev na kupčije," pravi Malwina Winter, podpredsednica za nabavo HalfPrice. "Slovenski trg zelo dobro poznamo in razumemo – kot podjetje CCC smo tam prisotni že od leta 2013, izdelke nudimo v 17 prodajalnah in prek naše spletne platforme. Prav tako je v Sloveniji zelo obiskana spletna trgovina eobutev.si. Veselimo se, da jim bomo kmalu predstavili še eno edinstveno nakupovalno izkušnjo," pravi Adam Holewa, izvršni direktor HalfPrice.

V Evropi je že približno 50 HalfPrice prodajaln. Koncept je na voljo na Poljskem, v Avstriji, na Češkem, Hrvaškem in Madžarskem. V prvi polovici letošnjega leta bo znamka vstopila tudi na slovaški trg.

Za več informacij o HalfPrice obiščite www.halfprice.eu.





