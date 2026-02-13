Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Petek,
13. 2. 2026,
16.16

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,41

Natisni članek

Natisni članek
Mary Phelps Jacob modni hit trend modrček

Petek, 13. 2. 2026, 16.16

1 ura, 18 minut

Vidni modrčki: modni trend leta 2026, ki deli mnenja

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,41
moda | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V zadnjih sezonah se vse pogosteje briše meja med tem, kar je bilo nekoč skrito, in tem, kar danes postaja del premišljenega modnega videza. Leta 2026 se v ospredje postavlja kos, ki je dolgo veljal izključno za intimnega. Vidni modrčki niso več napaka ali naključje, temveč zavestna stilska odločitev. Gre za trend, ki bo nekatere navdušil, druge spravil v nelagodje, a ga bo težko prezreti.

Kakšni modrčki bodo v trendu?

V ospredju bodo oblike, ki delujejo mehko, naravno in estetsko. Trikotni modrčki bodo priljubljeni zaradi svoje preprostosti in lahkotnosti, saj se lepo zlijejo s prosojnimi tkaninami in plastenjem. 

Veliko pozornosti bodo deležni tudi balconet modrčki, prepoznavni po ravni liniji košaric, ki elegantno poudarijo dekolte in stajlingu dodajo kanček tiste retro elegance. 

V trendu bodo tudi mehki modrčki brez opore ter bolj strukturirani modeli, ki spominjajo na korzete in jih brez zadržkov nosimo kot del vrhnjih oblačil. 

Materiali, ki jih bomo nosili

O svili in satenu smo že pisali in še bomo, saj ostajata ključna materiala tudi pri tem trendu. Prav ti nežni, tekoči materiali poskrbijo, da vidni modrček ne deluje preveč drzno, temveč prefinjeno. Svila in saten ustvarjata občutek lahkotnosti in elegance, tudi ko sta v ospredju. 

Pomembno vlogo ima tudi fina čipka, ki doda občutek intime in ženstvenosti, hkrati pa ohranja vizualno mehkobo celotnega videza. Materiali so tisti, ki ločijo estetski trend od pretirane izpostavljenosti.

Moda danes in včasih

Čeprav se zdi, da gre za sodoben modni eksperiment, ima modrček zanimivo zgodovino. Prvi sodobni modrček je leta 1914 patentirala Mary Phelps Jacob, ki je želela ženskam ponuditi udobnejšo alternativo neudobnim steznikom. Njena ideja je temeljila na svobodi gibanja in preprostosti. Danes se modrček ponovno postavlja v ospredje, vendar v povsem drugačni vlogi. Ne kot nujen kos, temveč kot izraz odnosa do lastnega telesa, samozavesti in osebne estetike.

Kje je meja?

Vidni modrčki so trend, ki močno odmeva na družbenih omrežjih in modnih pistah, vendar zahteva razmislek. Ne gre za kos, primeren za vsako priložnost ali okolje. Ključno je zavedanje konteksta in lastnega sloga. V določenih kombinacijah lahko vidni modrček deluje izjemno dobro, v drugih pa hitro izgubi svojo eleganco. Prav zato ta trend ni vprašanje pravil, temveč občutka. Najbolj prepričljiv je takrat, ko ga nosite samozavestno, z mero in v skladu s tem, kdo ste.

Preberite še:

moda
Trendi Brezčasen karirast vzorec bo spomladi znova v ospredju
Anne Hathaway
Trendi Anne Hathaway razkriva, kaj bomo nosili to pomlad
Kašmir
Trendi Kako skrbeti za kašmir? Tako bo vaš najlepši pulover ostal popoln.
Mary Phelps Jacob modni hit trend modrček
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.