V zadnjih sezonah se vse pogosteje briše meja med tem, kar je bilo nekoč skrito, in tem, kar danes postaja del premišljenega modnega videza. Leta 2026 se v ospredje postavlja kos, ki je dolgo veljal izključno za intimnega. Vidni modrčki niso več napaka ali naključje, temveč zavestna stilska odločitev. Gre za trend, ki bo nekatere navdušil, druge spravil v nelagodje, a ga bo težko prezreti.

Kakšni modrčki bodo v trendu?

V ospredju bodo oblike, ki delujejo mehko, naravno in estetsko. Trikotni modrčki bodo priljubljeni zaradi svoje preprostosti in lahkotnosti, saj se lepo zlijejo s prosojnimi tkaninami in plastenjem.

Veliko pozornosti bodo deležni tudi balconet modrčki, prepoznavni po ravni liniji košaric, ki elegantno poudarijo dekolte in stajlingu dodajo kanček tiste retro elegance.

V trendu bodo tudi mehki modrčki brez opore ter bolj strukturirani modeli, ki spominjajo na korzete in jih brez zadržkov nosimo kot del vrhnjih oblačil.

Materiali, ki jih bomo nosili

O svili in satenu smo že pisali in še bomo, saj ostajata ključna materiala tudi pri tem trendu. Prav ti nežni, tekoči materiali poskrbijo, da vidni modrček ne deluje preveč drzno, temveč prefinjeno. Svila in saten ustvarjata občutek lahkotnosti in elegance, tudi ko sta v ospredju.

Pomembno vlogo ima tudi fina čipka, ki doda občutek intime in ženstvenosti, hkrati pa ohranja vizualno mehkobo celotnega videza. Materiali so tisti, ki ločijo estetski trend od pretirane izpostavljenosti.

Moda danes in včasih

Čeprav se zdi, da gre za sodoben modni eksperiment, ima modrček zanimivo zgodovino. Prvi sodobni modrček je leta 1914 patentirala Mary Phelps Jacob, ki je želela ženskam ponuditi udobnejšo alternativo neudobnim steznikom. Njena ideja je temeljila na svobodi gibanja in preprostosti. Danes se modrček ponovno postavlja v ospredje, vendar v povsem drugačni vlogi. Ne kot nujen kos, temveč kot izraz odnosa do lastnega telesa, samozavesti in osebne estetike.

Kje je meja?

Vidni modrčki so trend, ki močno odmeva na družbenih omrežjih in modnih pistah, vendar zahteva razmislek. Ne gre za kos, primeren za vsako priložnost ali okolje. Ključno je zavedanje konteksta in lastnega sloga. V določenih kombinacijah lahko vidni modrček deluje izjemno dobro, v drugih pa hitro izgubi svojo eleganco. Prav zato ta trend ni vprašanje pravil, temveč občutka. Najbolj prepričljiv je takrat, ko ga nosite samozavestno, z mero in v skladu s tem, kdo ste.

Preberite še: