Taja Kaja Cekuta

Petek,
20. 2. 2026,
13.28

41 minut

Broške so nazaj! Kako jih bomo nosili?

Taja Kaja Cekuta

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

To sezono se tiho vrača kos, ki smo ga nekoč občudovali v omarah naših babic. Broške poskrbijo za majhen detajl, ki naredi veliko razliko. V vsak stajling vnese osebnost, eleganco in rahel pridih nostalgije, ne glede na to, ali jo pripnemo na suknjič, plašč ali pletenino.

Kakšne broške bodo letos v ospredju?

Letos bomo videvali predvsem večje in opazne broške, ki niso le dodatek, temveč pravi modni kos, ki popestri vsak stajling. V ospredju bodo cvetlični motivi, še posebej v zlati ali srebrni barvi, pogosto z biseri ali kristali. Zelo priljubljene bodo tudi starinske broške z bogatimi detajli, ki delujejo, kot da imajo svojo zgodbo. Videvali bomo tudi abstraktne kroge, liste ali geometrijske simbole, kar bo navdušilo vse, ki prisegajo na minimalizem. Ljubiteljice romantike pa lahko posežete po tekstilnih broškah v obliki rož ali pentelj, ki delujejo mehko in ženstveno.

Kako jih vključiti v svoj stil?

Broška že dolgo ni več namenjena le klasičnim plaščem ali strogo krojenim suknjičem, temveč je postala vsestranski modni poudarek, ki ga lahko vključite skoraj kamorkoli. Lepo zaživi na ovratniku bele srajce, kjer doda pridih prefinjenosti, prav tako pa se odlično ujame z mehko pletenino, saj ustvari zanimiv kontrast med toplino tkanine in leskom kovine. Elegantno deluje, če jo namestite nekoliko višje na suknjič in s tem poudarite linijo telesa, medtem ko na džins jakni ustvari sproščen, a premišljen vtis. Za bolj igriv pristop pa jo lahko pritrdite na torbico, kapo, ali pa kar na kravato, kot Julia Roberts.

Materiali, kamor jih ni priporočljivo pripenjati

Pri izbiri mesta za broško je dobro pomisliti tudi na strukturo tkanine, saj vsi materiali niso enako hvaležni. Zelo tanki in občutljivi kosi, kot sta svila ali fina viskoza, se lahko hitro poškodujejo, na njih pa ostane vidna sled vboda. Podobno velja tudi za zelo raztegljive materiale, ki se pod težo broške lahko zlahka raztegnejo in izgubijo obliko. Previdnost ni odveč niti pri pleteninah z redkim tkanjem, kjer igla lahko razmakne nitke in pokvari videz oblačila.

Zakaj so broške popoln detajl za vsako garderobo?

Broška je tisti minimalistični poudarek, ki lahko v trenutku spremeni karakter celotnega videza. Klasičen črn suknjič z njo dobi večerno noto, preprosta bela majica pa postane bolj premišljena in elegantna. Prav v tem je njen čar, z majhno gesto ustvari opazen učinek, ne da bi delovala pretirano. Hkrati ima tudi posebno vrednost, saj je lahko podedovan kos z zgodbo, najdba iz vintage trgovine ali ponovno odkrit zaklad iz domačega predala. Tako ne gre le za sledenje trendom, temveč za ustvarjanje osebnega sloga, ki ima globino in pomen. Morda je to pravi trenutek, da posežete po broški, ki bo postala vaš prepoznavni detajl te sezone.

