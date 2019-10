Vatikan predstavil pametni rožni venec za 99 evrov

Pametnim uram, igračam, športnim copatom in množici drugih pametnih naprav se je ta mesec pridružila še ena s poudarjeno duhovno komponento – pametni rožni venec z uradnim blagoslovom Vatikana.

Foto: Cover Images

Vatikanski e-rožni venec je nadgradnja vatikanske mobilne aplikacije Click to pray ("Klikni in moli"), s katero ga je mogoče sinhronizirati in tako dostopati do avdiovodnikov, različnih fotografij in personaliziranih molitvenih vsebin.

Foto: Cover Images

Rožni venec, ki stane 99 evrov, je sestavljen iz križa s čipom ter desetih jagod iz ahata in hematita. Ob duhovnem spremljevalcu in elektronski napravi lahko nedvomno nastopa tudi kot modni dodatek, saj se ga nosi kot zapestnico.

Vklopi se, ko se pokrižate

Uporabnik napravo vklopi tako, da se pokriža, pametni rožni venec pa nato spremlja njegovo napredovanje skozi skrivnosti in beleži dokončane molitve.

Foto: Cover Images

"E-rožni venec je pedagoška tehnologija, ki mlade uči moliti rožni venec, moliti za mir in razmišljati o evangeliju," so ob predstavitvi naprave sporočili iz Vatikana. "Ta projekt združuje duhovno tradicijo Cerkve in tehnološki napredek, z njim pa segamo do meja digitalnega sveta, kjer bivajo mladi ljudje."

