V Ljubljani ta konec tedna več potetoviranih kot običajno #foto #video

Ta konec tedna so se na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču zbrali tuji in domači mojstri tetovaž, ki umetnije ustvarjajo pred očmi obiskovalcev. Že enajstič namreč poteka mednarodna tatu konvencija, kjer se predstavlja več kot 80 tetovatorjev iz 13 držav. Obiskovalci lahko potešijo radovednost, nabirajo ideje in iščejo potencialne tetovatorje ali pa svoje telo poslikajo kar na dogodku.

Video: Maša Belak

Ljubljano so že v petek zavzeli vrhunski tetovatorji. Čeprav Slovenija premore kar nekaj svetovno uveljavljenih mojstrov tetovaž, so se jim pridružili tudi drugi iz Avstrije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Italije, Grčije, Rusije, Norveške, Madžarske, Danske in Švice.

Eden izmed izstopajočih slovenskih tetovatorjev, ki se predstavlja na dogodku, je Dejan Marič iz Beltincev, dobitnik ene najprestižnejših nagrad na svetu - leta 2015 je na največji svetovni konvenciji v Las Vegasu prejel nagrado Best of the Show.

Obiskovalci se lahko pri tetovatorjih ustavijo tudi za brezplačen posvet. Foto: Maša Belak

Obiskovalci se konvencije udeležujejo iz različnih razlogov. Nekateri so se prišli tetovirat, drugi pa so le potešili radovednost. "Prišla sem, ker je zanimivo vse videti na enem mestu. Tatuja si danes ne bom dala narediti," je povedala obiskovalka Anja.

Ustvarjalci s sabo prinesejo ogromno lastnih skic, ki so idejna podlaga za tiste, ki se željo tetovirati. Foto: Maša Belak

Največ obiskovalcev je prišlo iskat nove informacije in primernega tetovatorja. "Prišla sem z namenom, da si bom kasneje naredila tatu in da dobim nekaj informacij. Idejo za tatu že imam, zdaj pa iščem tetovatorja, ki bo res naredil tako, kot želim. Cena mi ni tako pomembna," je dejala obiskovalka Tjaša.

Tetovatorji na dogodku v živo ustvarjajo, obiskovalci pa lahko postopek opazujejo. Foto: Maša Belak

Nekateri so se odločili stopiti še korak dlje in se tja odpravili kar na poslikavo telesa. "Prišla sem, da mi tetovator dokonča tatu, ki sva ga začela delati na Tattoo maniji v Portorožu. Že lani me je tetoviral v Ljubljani, tako da sem se odločila, da pridem ponovno k njemu, ker sem zadovoljna," je pojasnila obiskovalka Manja, ki je tetoviranje svojega telesa zaupala tetovatorju iz Danske.

Tetovatorji iz tujine so na dogodku zelo zaželeni, saj je do njih drugače težko priti. Foto: Maša Belak

Ta ustvarja tako imenovane polinezijske tatuje, ki jih pri nas delajo redki. Ti na tradicionalen način ustvarjajo s kladivom in dletom, danski tetovator pa je v njenem primeru izbral klasično električno pištolo z iglami, saj gre tako hitreje. Manja, ki je že preizkusila tradicionalno tehniko, pravi, da boli presenetljivo manj kot s pištolo.

Polinezijske tatuje se na tradicionalei način ustvarja s kladivom in dletom. Foto: Maša Belak Nekateri obiskovalci so poleg splošnega zanimanja prišli obiskat svoje tetovatorje. "S fantom sva prišla obiskat prijatelja, pri katerem si delava tatuje. Seveda naju že od nekdaj tatuji zanimajo, zato je to odlična priložnost. Tetovirala se danes ne bova, v prihodnosti pa zagotovo," je povedala Eva.

Na konvenciji se predstavljajo tetovatorji iz 13 držav. Foto: Maša Belak

Nekateri so se konvencije udeležili zgolj kot spremljevalci. "Punca se je prišla tetovirat, zato sem ji prišel delat družbo in malo pogledat. Sam tatujev nimam in jih za zdaj tudi ne načrtujem," nam je zaupal obiskovalec Tadej.

Tiste, ki so se predhodno naročili, so tetovirali kar na dogodku. Foto: Maša Belak

Sami si lahko tetovatorje in njihovo delo za deset evrov (študenti osem evrov) le še danes ogledate med 12. in 22. uro na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Zaradi polnih terminov si tatuja na mestu več ne morete izboriti, lahko pa se oglasite na posvet, se podate na lov za idejo ali le potešite radovednost.

FOTOUTRINKI: