V 21 dneh si je povrnil lase, ki so mu izpadli že pred leti. Tudi vi lahko preizkusite to metodo.

G. Adam M. je izgubil lase pri 25 letih, kar je bila posledica stresa in genetike. Večina moških v njegovi družini je bila plešastih, vendar nihče v tako mladih letih. Kljub poskusu presaditve las in drugim metodam je bil Adam še vedno brez las. Kako je torej dosegel, da ima danes spet tako goste lase? Preberite zgodbo, saj si lahko povrnete lase, kot ste jih imeli v mladosti.

Foto: Grobally LLC

Zgodba o uspehu ali kako se je Adam poslovil od plešavosti v 21 dneh

Adam je že vrsto let poskušal, da bi si povrnil vsaj nekaj las. Preizkusil je več metod, a pri tem ni bil uspešen. Na glavi se ni pojavil niti en las.

Nato je začel razmišljati o lasulji, vendar se njegova zaročenka ni strinjala s to idejo. Adam je bil tik pred poroko in zares si ni želel, da bi bil na poročnih fotografijah popolnoma plešast.

Foto: Grobally LLC

Vedno več se je govorilo in pisalo o presaditvi las v Turčiji. Adam se je odločil, da tvega, in rezerviral termin presaditve las. Prvi rezultati so bili odlični. Toda po dveh mesecih je ugotovil, da je bila presaditev zanj žal neuspešna. Ponovno je izgubil lase in precej denarja.

Nato se je odločil za uporabo metode, ki mu je v treh tednih povrnila lase, kot jih je imel v mladosti.

Samo 30 sekund na dan ...

Redko se zavedamo, da umivanje zob v povprečju traja približno šest minut na dan. Tako malo, ja. Kaj pa porečete na to, da za uporabo metode za obnovo las potrebujete le 30 sekund? Da, nič več in nič manj kot pol minute!

Adam je bil tudi presenečen, ko je začel uporabljati to metodo. Ni verjel v objavljene rezultate. Ni verjel v nekaj, kar bi lahko delovalo v trenutku. Ni presenetljivo, saj se je tolikokrat pred tem že opekel. Svoji ženi je celo rekel: "Verjetno je to še ena od prevar."

In vendar je želel preizkusiti metodo, saj z njegove strani ni zahtevala nobenega napora. Poleg tega so bili stroški smešno nizki, zlasti v primerjavi s tem, koliko je plačal za presaditev las. Metodo je zato še naprej izvajal, saj ni imel česa izgubiti.

Foto: Grobally LLC

Adam je najopaznejši napredek videl okoli 17. dne uporabe metode, saj je bil šokiran, ko se je zjutraj pogledal v ogledalo. Njegova glava je bila polna temnih pik. Lasje so po več letih začeli ponovno rasti. In samo štiri dni kasneje, tj. 21. dan po uporabi metode, o plešavosti ni bilo ne duha ne sluha. Lasje so bujno rastli in Adam je imel že kratko frizuro.

Foto: Grobally LLC

Tako preprosto je in primerno za vsakogar

Primer Adama lahko opišemo kot "brezupen". Vendar je jasno, da se trihosomatska nanoobdelava (uradno ime) lahko spopade s takšnimi ovirami. Priporočljivo je za vse, ki imajo težave:

s starostno izgubo las,

s povečanim izpadanjem las,

s tankimi, redkimi lasmi in

z lasmi, poškodovanimi zaradi frizerskih tretmajev.

To so osnovne skupine, vendar lahko metodo uporabljajo tudi ljudje s pustimi, slamnatimi lasmi, saj jim metoda dodaja bujnost in sijaj.

Prav tako niso pomembne starost, barva las ali poroznost. Metoda je univerzalna, saj deluje na korenino las.

Naročnik oglasnega sporočila je Grobally LLC.