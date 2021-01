Uporabljate varno kozmetiko?

Kozmetiko kupujemo zaradi privlačnosti embalaže, vonja in barve, ne preverimo pa, kaj vsebuje in ali je naravnega izvora. Ste se kdaj vprašali, kaj vsebuje vaša kozmetika? Je 100-odstotno varna in ni testirana na živalih? Koža je največji organ človeškega telesa, zato je nujno, da ji zagotovimo primerno nego z izdelki, ki vsebujejo le najboljše sestavine. Spoznajte kozmetične izdelke, ki v vaši kopalnici ne smejo manjkati, poleg tega pa so še 100-odstotno varni in učinkoviti.

Zaradi te kreme ne boste več potrebovali pudra in korektorja

Predstavljamo vam kremo Lux-Factor proti gubicam, ki vsebuje kar pet izdelkov v enem. Dnevna in nočna krema, vlažilna krema, krema proti gubicam in še odlična podlaga za dolgo obstojen mejkap. V njeni sestavi najdemo le 100-odstotno naraven evropski hialuron, ki s svojo sposobnostjo zadrževanja vode kožo gladi in ji daje prožnost. Z vključitvijo četrte dimenzije, je 4D Hyaluron najučinkovitejša krema proti gubicam na trgu. Zaupa ji več kot 30 tisoč Slovenk, ki pudra in korektorja ne uporabljajo več. Krema je zaradi varnih in naravnih sestavin primerna za vse tipe kože in je klinično potrjena. Osupljivi rezultati so vidni že po od dveh do štirih tednih uporabe, koža je napeta, gladka in zdrava.

Spoznajte trik za daljše in gostejše trepalnice

Vsaka ženska si želi dolgih in gostih trepalnic, ki vodijo do zapeljivega pogleda. Veliko se jih odloči za uporabo umetnih trepalnic, ki naravnim le še bolj škodujejo. Z uporabo seruma Lux-Factor EYELASH za rast trepalnic dosežete do 85 odstotkov več volumna in za kar 25 odstotkov daljše trepalnice. Serum vsebuje najučinkovitejše sestavine, ki blagodejno vplivajo na dlačice v korenu, s tem pa pospešijo rast ter trepalnice varujejo pred lomljenjem in izpadanjem. Ob redni uporabi trepalnice potemnijo, primeren pa je tudi za uporabo na obrveh. Zaradi naravnih sestavin ne povzroča alergijskih reakcij in je popolnoma varen za uporabo. Podaljšajte svoje naravne trepalnice in osvajajte s pogledom.

Ste tudi vi po desetih letih nezadovoljni s svojo tetovažo?

Zaradi staranja kože in obnavljanja povrhnjice barve zbledijo, linije niso čiste, vi pa na svojo tetovažo niste več ponosni. Nega tetovirane kože je pomembna tudi kasneje, ko se tetovaža že zaceli. Z mazilom TATTOO NANO SHOCK boste tetovažo ohranili svežo, sijočo in čisto. Mazilo vsebuje močne antioksidante, ki kožo ščitijo pred bakterijami in delujejo protivnetno. Sonce je največji sovražnik tetovirane kože, zato je v času izpostavljanja soncu nega tetovaže še pomembnejša. Zaščitni faktor kožo varuje pred UV-žarki, gubanjem in staranjem. Patentirana formula zagotavlja jasne linije in čiste barve, ščiti pred obledelostjo in neenakomernostjo barv. Z uporabo mazila TATTOO NANO SHOK boste na svojo tetovažo ponosni še dolga leta.

Se srečujete s suho kožo rok?

V zimskih mesecih se velika večina ljudi srečuje s suho in razpokano kožo. Roke so zaradi pridnega dela in izpostavljenosti najbolj podvržene vsem zunanjim dejavnikom. Suho kožo povzročajo mraz, vročina, čezmerno umivanje rok in uporaba agresivnih mil. Z uporabo primerne kreme za roke se lahko suhi koži izognete. Spoznajte Lux-Factorjevo hranilno kremo za roke ROYAL, ki z vsebnostjo olj in vitaminov kožo nahrani, ščiti in omehča. Hialuronska kislina je inovativna sestavina v kremi za roke, saj s svojim delovanjem uspešno zakrije znake staranja. Za suho kožo rok, ki potrebuje vlažilno nego in vitamine, priporočamo vlažilno kremo za roke AQUA. Vsebuje naravno olje mandarine ter je obogatena s provitaminom B5 in vitaminom E, ki omogočata vaši koži intenzivno obnovo in pravo udobje že po prvem nanosu. Posebnost kreme je, da vašo kožo v trenutku navlaži in dolgotrajno varuje pred izgubo vlage. Zaradi lahke teksture je krema hitro vpojna in ne pušča mastnih sledi. Preizkusite obe in izberite, katera vam je ljubša. To zimo poskrbite za mehke roke in nežne dotike.