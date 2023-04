Umrla modna oblikovalka, ki je popularizirala mini krilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V starosti 93 let je danes umrla britanska modna oblikovalka Mary Quant, ki je popularizirala legendarno mini krilo. Quantova, ki je veljala za eno od najvplivnejših osebnosti na modni sceni v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, je umrla mirno na svojem domu v Surreyju na jugovzhodu Anglije, je sporočila njena družina.

Moda, ki jo je oblikovala Mary Quant, je predstavljala žensko osvoboditev, gospodarski razcvet in zabavo. Quant je leta 1966 prejela Red britanskega imperija za svoj prispevek k modni industriji. Foto: Reuters Mary Quant je bila "ena od najbolj znanih oblikovalk 20. stoletja in izjemna inovatorka" v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, znanih kot "swinging sixties", je v izjavi zapisala njena družina.

Quantova se je v zgodovino mode zapisala z mini krilom in s tem, da je ženska oblačila naredila zabavnejša in cenovno dostopna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ali je v resnici izumila mini krilo, ta legendarni modni kos, je bilo dolgo časa predmet spora med njo in pokojnim francoskim oblikovalcem Andrejem Courregesom. Toda njena vloga pri tem, da je kratko, do sredine stegen segajoče oprijeto krilo postalo mednarodni trend, ni sporna.

Ustvarila je tudi izjemno kratke hlače za ženske

Quantova, ki je bila znana po svoji značilni pričeski bob, je ustvarila tudi vroče hlače – izjemno kratke hlače za ženske, oprijete rebraste puloverje in vodoodporno maskaro.

Rodila se je 11. februarja 1930 v jugovzhodnem Londonu, njena mati in oče sta bila učitelja iz Walesa. Sanjala je o tem, da bo nekoč postala oblikovalka. Začela je šivati oblačila iz posteljnih pregrinjal in šolskih uniform ter študirala na uglednem kolidžu Goldsmiths College v Londonu, kjer je spoznala svojega bodočega moža in poslovnega partnerja Alexandra Plunketa Greena.

Skupaj sta leta 1955 odprla prvi butik, imenovan Bazaar, na znameniti ulici King's Road v londonskem okrožju Chelsea, ki je kmalu postalo živahno središče "swingovskega" Londona. Vse okrožje Chelsea je začelo privabljati zvezdniška imena, kot so Brigitte Bardot, Audrey Hepburn ter člani skupin Beatles in Rolling Stones.