Modni trendi za pomlad 2023

Ko se bližamo polovici leta, je čas, da začnemo pregledovati največje modne trende , ki se pojavljajo na modnih brveh in jih že lahko vidimo na prodajnih policah. Letos so v ospredju udobni kroji ter materiali, ki so udobni in funkcionalni hkrati. Vedno bolj so v ospredju oblačila iz organskih materialov, kot so bombaž, lan, konoplja in bambus. To so materiali, ki so trajnostni in prijazni do okolja.

Barve so letošnji modni hit. Foto: Zalando Modni svet se nenehno spreminja in vsako leto prinaša nove trende. Čeprav se zdi, da je modna industrija v zadnjih letih doživela velike spremembe, smo še vedno priča številnim klasičnim slogom, ki se ponovno vračajo. Poleg klasičnih kosov pa že to pomlad v ospredje spet stopa paleta drznih barv in vzorcev.

Seveda si je vredno zapomniti, da morajo biti trendi vedno prilagojeni vašemu osebnemu slogu in željam. Če niste ljubitelj trenutno najbolj modnih kosov, se osredotočite na izbiro tistih, ki vam bodo omogočili, da se boste v njih dobro počutili in da jih v svojo garderobo vključite na način, ki se vam zdi pristen.

Kaj je ta hip najbolj trendovsko zanjo?

Lahkotne jakne: Topli vrhnji deli oblačil so odlični za hladne dni in so nujen kos garderobe za vsakogar. Že nekaj časa so zelo priljubljene prevelike jakne, ki so udobne in modne ter jih je mogoče kombinirati na različne načine. Če želite športni videz, jih kombinirajte s pajkicami in supergami, za pridih elegance pa zraven oblecite kavbojke.

Rokavi na balon: Rokavi na balon iz 80. let se ponovno vračajo. Dodajo vam eleganco in romantičnost. Zlahka jih kombinirate tako s krili kot kavbojkami in elegantnimi hlačami, da ustvarite čudovit videz.

Živalski vzorci: Živalski vzorci so že dolgo prisotni v modnem svetu, letos pa so še posebej priljubljeni. Lahko jih najdete na oblačilih, obutvi in dodatkih. Bodite previdni pri izbiri vzorca in ga kombinirajte z bolj umirjenimi barvami.

Črtasti vzorci: Lahko jih najdete na bluzah, krilih, hlačah in oblekah. Bodite pozorni pri izbiri širine črt, saj preveč široke črte zlahka dodajo kak kilogram vaši postavi.

Chino hlače: Ta klasičen kos ne gre nikoli iz mode. V modnih prodajalnah jih boste letos lahko našli v različnih barvah in vzorcih. Lahko jih nosite tako za sproščen kot tudi za bolj eleganten videz. Kombinirajte jih s srajco ali majico za eleganten videz ali pa športnim puloverjem za bolj sproščen videz.

Široke hlače in hlače na zvonec: Vrača se moda iz 70. let, ko so bile široke hlače zelo priljubljene. Modni oblikovalci in znamke so se lotili oživitve tega sloga, ki so ga mladi takoj vzeli za svojega. Izbirate lahko med pestro paleto barv in vzorcev, pa tudi različnimi materiali. Lahko jih kombinirate tako s preprosto majico ali bluzo kot s puloverjem in ustvarite različne modne sloge.

Srajčne obleke: Tudi letos je to eden najbolj vročih kosov za ženske. Srajčne obleke so izjemno vsestranske in se lahko nosijo za različne priložnosti. Lahko jih oblečemo za v službo, na večerjo ali celo na poroko. Srajčne obleke so priročne tudi zato, ker jih lahko nosimo vse leto, odvisno od materiala in kroja.

Večni džins: Hlače iz džinsa so klasičen kos oblačila, ki zaradi vsestranskosti, trpežnosti in klasičnega videza ne gre nikoli iz mode. Čeprav je džins že dolgo prisoten v svetu mode, se ga oblikovalci vedno znova lotevajo na inovativen način, s čimer poskrbijo, da so oblačila iz džinsa vedno modna. Na voljo je v številnih modelih, barvah in vzorcih. Poleg tega je džins izjemno udoben in se dobro prilega vsem oblikam teles, kar je še ena od njegovih prednosti.

Kaj je ta hip najbolj trendovsko zanj?

Srajce: Srajce so preproste in elegantne ter se lahko kombinirajo z različnimi kosi oblačil. Lahko jih nosite tako za formalne kot za neformalne priložnosti.

Športne jope in puloverji: Športne jope in puloverji so priljubljeni zaradi udobja in vsestranske uporabe. Preprosto se lahko kombinirajo z drugimi kosi oblačil in obutve, od kavbojk, trenirk in kratkih hlač do superg in natikačev. Idealni so za nošenje v prehodnih sezonah, kot je pomlad, ko so jutra hladnejša, vreme pa bolj spremenljivo.

Športna oblačila za pomlad/poletje 2023 najdete v skorajda vsaki barvi, ki si jo zamislite. Foto: Zalando Barve: Pomlad in poletje 2023 sta barvita tudi v moškem modnem svetu. V ospredju bodo svetlejše barve in odtenki sončnega zahoda. Te barve lahko vključite v svojo garderobo na različne načine, z dodatki, kot so pasovi, majicami ali športnimi supergami.

Bomber jakne: Klasične bomber jakne bodo v ospredju tudi v pomladi 2023, saj so vsestranske in se lahko nosijo tako ob neformalnih kot tudi bolj formalnih priložnostih. Priljubljene so zlasti zaradi svojega klasičnega videza, preprostosti in udobnosti. Kombinirate jih lahko z drugimi kosi oblačil, kot so džins in chino hlače, ter nosite v različnih barvah in vzorcih. So praktične in udobne ter se lahko nosijo vse leto.

Široke hlače iz džinsa: T. i. baggy jeans, ki je bil priljubljen v 90. letih, se letos vrača v modo. Dobro se prilegajo različnim postavam, ob tem pa jih je mogoče kombinirati s preostalimi modnimi športnimi kosi.

Superge v retro stilu: V modo se vrača slog 80. let. Superge se podajo k vsem klasičnim slogom oblačenja z modernim pridihom. V ospredju so kultni modeli superg, kot sta Gazelle in Samba. Za pomlad 2023 so ti čevlji na voljo v različnih barvah in materialih, ki jih bodo moški lahko kombinirali s svojimi najljubšimi oblačili.

Kargo hlače: So udobne, funkcionalne in oblečete jih lahko s številnimi drugimi športnimi kosi. Trendovske so že desetletja, v zadnjem času pa so postale še posebej priljubljene med ljubitelji ulične mode. Danes jih lahko najdemo v različnih barvah in vzorcih, od klasičnih zelenih in rjavih do živahnih barv in kovinskih tonov.

