Trump je besen, ker Melania ni dosegla tistega, kar je Michelle Obama

Tik pred iztekom mandata se je Trump ujezil nad modnimi revijami, ki so štiri leta ignorirale njegovo ženo. Foto: AP Photo/Patrick Semansky

Predsednik ZDA Donald Trump je konec tedna objavil tvit desničarskega medija Breitbart, ki kritizira elitistične snobe modnih medijev, ker na svoje naslovnice niso uvrstili najelegantnejše prve dame v zgodovini Amerike, poroča STA. Ob tem so zapisali, da je Melania Trump največja prva dama vseh časov, in modne revije v svojem slogu označil za lažne novice.

Medtem ko se je njena predhodnica Michelle Obama v osmih letih v Beli hiši pojavila na kar dvanajstih naslovnicah cenjenih modnih revij (trikrat tudi na naslovnici slavne modne revije Vogue), se Melania v štirih letih ni pojavila niti na eni.

A to še ne pomeni, da je modni poznavalci niso opazili. Modni slog 50-letne Slovenke so občasno pohvalili, večkrat pa tudi kritizirali zaradi nepremišljene izbire. Na primer zaradi jakne z napisom Res mi ni mar, pa vam?, ki jo je nosila med obiskom migrantskih otrok, in zaradi vrtoglavo visokih pet, ki jih je obula za obisk poplavljenih območij v Houstonu v Teksasu.

Preden je bila prva dama, je redno krasila naslovnice modnih revij. Poleg Vogua še GQ in Vanity Fair. Foto: Cover Images

Kot kaže, tudi Melanii ni bilo vseeno

Trumpovi podporniki menijo, da Melania ni krasila naslovnic ameriških modnih revij zaradi liberalne usmeritve večine ameriških medijev in da ni krivo to, da se prva dama pač ni veliko pojavljala v javnosti, kaj šele, da bi dajala intervjuje.

Da je odločitev za to politične narave, je lani javno izrazila urednica ameriškega Vogua Anna Wintour, ki Melanie Trump ni priznavala kot prve dame in se je spretno izmikala omembi njenega imena.

Melania je sicer enkrat že pristala na naslovnici Vogua, in sicer kmalu po poroki z Donaldom, a to, da je ni krasila kot prva dama, je očitno zmotilo tudi njo, ne le njenega moža in njegovih podpornikov.

V telefonskem pogovoru julija 2018 se je nekdanji prijateljici Stephanie Winston Wolkoff pritožila, da je gostujoča urednica ene od izdaj revije postala Beyonce, ki je najela temnopoltega fotografa. Stephanie Winston Wolkoff je ta pogovor na skrivaj posnela in kasneje objavila.

Že pred tem je Melanijina tiskovna predstavnica užaljeno izjavila, da je "njena vloga prve dame Amerike veliko pomembnejša kot neko površno fotografiranje za naslovnico," in dodala: "To samo dokazuje, kako pristranska je modna industrija in kako negotova je v resnici ozkogleda Anna Wintour. Na žalost je gospa Trump vajena takšnega problematičnega odnosa."

