To morate poskusiti: zdrav smuti z okusom cimetovih rolic

Praznični december se hitro približuje in mnogi že razmišljajo, kako v svoj vsakdan vnesti nekaj toplega prazničnega vzdušja. Med vonjem po svečah, okraski in peko piškotov se pogosto znajdejo tudi manj zdrave dobrote, ki nas hitro premamijo. A dobra novica je, da lahko praznične okuse uživamo tudi na bolj uravnotežen način. Namesto klasičnih, kaloričnih cimetovih rolic si lahko privoščite smuti, katerega okus in aroma popolnoma posnemata to okusno sladico. V nadaljevanju vam razkrivamo recept, ki ga boste zagotovo želeli preizkusiti.

Sestavine:

1 banana

1 datelj

1 žlica grškega jogurta

1 merica proteinov z okusom vanilje

1 čajna žlička cimeta

mandljevo ali ovseno mleko

Postopek:

V mešalnik najprej dodajte banano in datelj, da ustvarite naravno sladko osnovo.

Dodajte grški jogurt, vaniljeve proteine in cimet.

Prilijte mandljevo ali ovseno mleko, količino prilagodite glede na to, ali želite gostejši smuti ali bolj tekoč napitek.

Mešajte približno 30 sekund, dokler zmes ne postane popolnoma gladka in kremasta.

Po želji smuti potresite še s ščepcem cimeta ali okrasite z drobno nasekljanimi oreščki.

