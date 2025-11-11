Torek, 11. 11. 2025, 4.00
To morate poskusiti: zdrav smuti z okusom cimetovih rolic
Praznični december se hitro približuje in mnogi že razmišljajo, kako v svoj vsakdan vnesti nekaj toplega prazničnega vzdušja. Med vonjem po svečah, okraski in peko piškotov se pogosto znajdejo tudi manj zdrave dobrote, ki nas hitro premamijo. A dobra novica je, da lahko praznične okuse uživamo tudi na bolj uravnotežen način. Namesto klasičnih, kaloričnih cimetovih rolic si lahko privoščite smuti, katerega okus in aroma popolnoma posnemata to okusno sladico. V nadaljevanju vam razkrivamo recept, ki ga boste zagotovo želeli preizkusiti.
Sestavine:
- 1 banana
- 1 datelj
- 1 žlica grškega jogurta
- 1 merica proteinov z okusom vanilje
- 1 čajna žlička cimeta
- mandljevo ali ovseno mleko
@fitfoodieselma High-protein Cinnamon Roll Smoothie🤩 This is a yummy breakfast or snack idea for fall🧡 • Ingredients: 1 frozen banana 1/2 cup milk of choice, I used almond milk (120 ml) 1/2 cup (lactose-free) low fat Greek yogurt (120 ml) 2 tablespoons vegan vanilla protein powder 1/2 - 1 teaspoon cinnamon, to taste optional: 1 date* • 1. Put all the ingredients into a blender and mix until smooth 2. Optional: decorate your glass with Greek yogurt and cinnamon. Pour the smoothie into the glass and enjoy! • • *If you are on the elimination phase of the low-FODMAP diet, replace the date with 1 teaspoon of maple syrup • • 💛Follow for more easy & healthy recipes! • • #cinnamonrollsmoothie #proteinsmoothie #proteinsmoothierecipe #healthysmoothie #healthysmoothies #healthysmoothierecipe #breakfastidea #healthysnackideas ♬ Jazz masterpiece "As time goes by" covered by a Jazz violinist by profession(962408) - ricca
Postopek:
V mešalnik najprej dodajte banano in datelj, da ustvarite naravno sladko osnovo.
Dodajte grški jogurt, vaniljeve proteine in cimet.
Prilijte mandljevo ali ovseno mleko, količino prilagodite glede na to, ali želite gostejši smuti ali bolj tekoč napitek.
Mešajte približno 30 sekund, dokler zmes ne postane popolnoma gladka in kremasta.
Po želji smuti potresite še s ščepcem cimeta ali okrasite z drobno nasekljanimi oreščki.
